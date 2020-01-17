開航倒數星宇機艙曝光！身高208公分也能平躺 空服員撞臉宋仲基

星宇航空A321neo座艙及機艙設備曝光。記者侯俐安／攝影 分享 facebook 星宇航空1月23日開航倒數，星宇航空今天首度在松山機場公開亮相A321neo座艙及機艙設備設計，空服員也首度受訪。星宇硬體設備規格更刷新多項國內業界窄體機紀錄，商務艙可180度全平躺，身高208公分也能完全平躺，另有全機免費WIFI服務，全艙等皆配置AVOD機上娛樂系統等，整體機艙及座椅則以大地暖色系定調。

被稱為「星宇宋仲基」的27歲空服員李貞毅。 記者侯俐安／攝影 分享 facebook 被稱為「星宇宋仲基」的27歲空服員李貞毅說，畢業後他在新加坡航空擔任空服員兩年，去年一看到星宇航空招考就決定加入，他也是董事長張國煒的粉絲，認為星宇無論機身外型、制服，都特別有設計感，董事長也很愛跟他們聊天、關心組員狀況及工作環境，對星宇員工來說是幸福企業。

曾在長榮航空5年的簡姓空服員也說，長榮有30年歷史也有完整機隊，星宇雖是全新公司但認同董事長理念，打造台灣版的「阿聯酋」。雖然去年長榮空服員罷工時她已離職，但她認為，台灣對於思考、思想很多元，適度的制衡是健康的，員工也有加入工會。

星宇航空23日開航，將飛澳門、越南峴港、馬來西亞檳城，當天星宇航空董事長張國煒將親自執飛桃園—澳門來回航班（JX203、JX204），星宇航空近來再公布新航點，四月六日將首航菲律賓宿霧。

星宇航空A321neo配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席。機艙設計由BMW集團旗下的Designworks設計團隊操刀，以「舒適如家」為設計主軸，機艙主色調概念名為「雅仕純茶Pure Tea」，商務艙沉穩色系展現尊榮感、經濟艙以明亮大地色營造寬敞空間感，隔簾使用溫暖沉靜的色調。

星宇在評選椅墊及頭靠過程，將評選座椅全數運到於星宇總部，由星宇員工參與試坐。商務艙也是國內首創窄體客機全平躺商務艙座椅，頭靠旁增設座椅控制面板，有一「鍵」豎直椅背的設計，4段亮度閱讀燈。機上娛樂系統則具備15.6吋1080P高畫質顯示器，免費Wi-Fi服務隨時接收訊息。