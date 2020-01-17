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想住新北、桃園選哪區？十大移民熱區出爐

2020-01-17 10:30經濟日報 記者游智文／即時報導

新北、桃園是近年北台灣移民大熱區，住展雜誌根據內政部資料，統計兩市去年外地人口移入十大熱區，截至11月止，以板橋區移入1.97萬人最多，其次依序為桃園、中壢、中和、新莊、三重、新店、八德、汐止、淡水區。

住展雜誌研發長何世昌表示，統計顯示，熱門移民區大多具備相對低價、捷運、交通機能佳、重大建設等關鍵因素。

以去年人口遷入近2萬人，名列第一的板橋來說，板橋近年以江翠北側重畫區最吸引外地客，此重劃區2016年推案時，均價約每坪40萬元，當時買預售屋的人，已於去年陸續交屋入戶籍，連帶推升板橋遷入的人口數量。

第二名的桃園區相同，區內有中路、經國重劃區，房價2、3字頭，未來有捷運，去年前11個月也有近1.93萬人移居當地。

去年移入1.7萬人，排名第三的中壢 ，一直是北市、新北民眾移居熱區，並集中在青埔特區。先前一度因青埔房價漲太快，移民降溫，在房價下修後，近來又越來越多人搬到青埔轉作桃園人。

早年台北人愛移居到永和，中和相對被忽略，隨捷運中和線開通、環狀線施工，近年明顯轉向遷居中和，拉升中和去年移入人數1.69萬人，排名第四。

何世昌表示，台北人到中和買房子，大多是選在捷運沿線，並以每坪40幾萬的建案、或者中低總價的房型居多，新興的華中橋西側重劃區，也有不少台北客。

第五、第六名分別為新莊、三重。先前到新莊買房的人，以投資性質居多，近兩三年多為自住剛性需求，主要是現在頭前、副都心仍有3字頭的便宜建案可買，建案價位已經讓利不少。

三重方面，早先重陽重劃區最受外地客青睞 ，近年外來客主要落腳仁義段重劃區、二重疏洪道重劃區。對三重人來說，市區是在正義北路一帶，上述兩處重劃區位置較偏，不過由於過條橋就到台北，台北人很愛到這兩個地方買房子。

其他熱區，汐止和北市一橋之隔，房價相對便宜，比價效應下，吸引北市文山區、大安區、信義區、內湖區、南港區民眾移居，近一年移入人數都在萬人以上。八德和淡水則主要靠重劃區便宜房價、以及捷運建設，獲得移民青睞。

板橋 記者游智文／攝影
板橋 記者游智文／攝影
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資料來源：住展雜誌
資料來源：住展雜誌
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重劃區捷運房價

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