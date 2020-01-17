嘉泥沖繩飯店Ｑ2營收貢獻放大 全年住房業績拚3億元

嘉泥（1103）沖繩國際通「Hotel Collective」一月揭幕試營運，並於4月正式開幕，第2季營收貢獻將更明顯，今年住房營收目標為3億元。嘉泥董事長張剛綸今（17）日表示，「Hotel Collective」地點佳，位在那霸市區、人氣觀光景點國際通，隨著機場等硬體設施提升，來訪觀光客增加，飯店營運展望可期。

另外，嘉泥費心打造宴會廳硬體設施，找來君品酒店頤宮團隊合作，將積極開拓婚宴、商務會議及餐飲等市場。其中婚宴方面，上半年已接下2組訂單。

「Hotel Collective」共260間房，每晚房費淡旺季平均在2萬日幣（約新台幣5,500元），嘉泥力拼首年住房率達7成。若按照此推算，今年「Hotel Collective」住房收入目標為3億元，連同餐飲、婚宴及租金等其他收入，預期有機會更高。 今年住房及餐飲等其他營收，占比約為六比四。

嘉泥另一間沖繩飯店位於南部豐見市的豐崎海灘，委託洲際（IHG）經營管理，房間數規劃321間，為五星級度假型Villa，預定2023年完工。兩間飯店經營策略不同，張剛綸稱考量有二，一是兩間飯店開幕時間相近，二是豐崎開發項目更加龐大、複雜。

張剛綸指出，眾所周知，飯店經營需要長時間，「Hotel Collective」才剛開幕，接下來將專心經營，「把這些新的東西弄好」。豐崎飯店房間數超過300間，又有villa、餐飲等，對於剛跨足飯店業的嘉泥來說，「找一個大型、有資源的合作夥伴來做是比較安全的。」