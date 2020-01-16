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京站董事長黃森義退休 傳日勝生二代林怡均接董座

2020-01-16 22:50經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

京站16日晚間公告，京站董事長、京站投資控股企業股份有限公司法人代表人黃森義退休。據了解，京站17日將召開董事會，選出新任董事長，若無意外，應會是京站副董事長、董事長林榮顯女兒林怡均擔任董座。

京站為日勝生集團旗下的零售小金雞。京站總經理柯愫吟表示，董事長黃森義因已超過70歲，所以醞釀退休有一段時間；董事長退休，對京站財務和營運都不會有影響。

日勝生林家二代林怡均，於2017年擔任京站副董事長，不過行事低調，京站各大記者會都未見她的身影。

京站業績結構，餐飲占比高達40%，女裝25%，運動配件20%，化妝品10％，其他則是雜貨家用；客群則集中在25至39歲的上班族，占40%，29歲以下客人逐年增長。

京站也將經營觸角延伸到新店美河市商場，原本預計去年12月底開幕，不過開幕時間延宕；該商場只有一層樓面積4,500坪，九成為餐飲，並設立有機超市「心樸市集」和生活雜貨。

該商場在餐飲方面，有九家主題餐廳，如心泰泰國菜、Woosa屋莎鬆餅屋、開飯等，小吃街則進駐輕食品牌NY Junior、江記水盆羊肉等，生活雜貨區則有來自新竹的金月笈糕點，上述品牌全部都是百貨獨家。

而京站興櫃轉上市的送件時間也原先期望在去年第4季前，但也遲遲未能上市。

餐飲退休

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