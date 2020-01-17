顯而立見／通才養成術

上次談到數位／商業轉型所需要的人才，不再是組合多個單一領域的專才，而是需要更多一點跨越不同領域的「通才」。

所謂的「通才」指的是對多種領域有自己的見解跟經驗。見解會產生看法，而這些見解建構在多元生活經驗的積累上，所以，自我養成通才的重點在於「生活經驗」：親自體驗和想像延伸。

為什麼多元生活經驗可以協助自己成為通才？舉例來說，就算不了解電信產業的商業模式與運作，但在日常生活上會有打電話或使用電信相關服務的經驗，所以可以想像與模擬而得到推論。

不過，沒進過半導體產業工作，生活也不會遇到半導體產品的真實體驗，自然就無法聯想而模擬推論半導體的生意該怎樣做，此時，培養多元的生活經驗很重要。

這也是台灣教育始終沒有教的必修課，在解決問題、突破困境、制定行動方案的任何時刻，關鍵在於生活經驗中訓練的思考邏輯能力。

對於想要養成這方面能力的社會新鮮人朋友，建議大量的看小說和漫畫就對了。

小說和漫畫裡有想像模擬的情節，再搭配練習長話短說的技巧分享給他人，一方面訓練自己觀察描述這些不存在你生活中的劇情如何安排起承轉合的合理性，一方面更練習表達論述的技巧與對方可接受的描繪溝通層次。

小說和漫畫要挑選「有劇情情節的內容」，在此推薦可想像的寫實小說。

所謂「可想像」，可以是書中描述的內容讓你有過去的現實可類推，或是能想像得到亦能理解未來會發生的可能現實。

至於已工作一陣子的朋友來說，思考邏輯訓練的表述沒有終點，「工具書」會是實用的夥伴。

例如，思考某個東西時，我會直接翻工具書隨機套用看到的章節內容或圖表，想得通就套用、去模擬；過程思考時若有卡住的點，再換另一章節，直接套用別人寫好的情節。

先決定目標後，再來找案例就會事半功倍！

工具書的挑選，最簡單的原則是找書名帶有數字的，像是《向ＸＸ位強者學習ＯＯＯ》、《Ｎ堂ＯＯＯ的課》、《ＯＯ招祕技，找出ＸＸＸ的成功方式》等書名，表示裡頭一定有整理好能套用的圖表和方法。

不斷轉型的商業時代，唯有強化自我的應對能力，在企業進行改變升級時，自己才能在時間、金錢、人才三種缺口中脫穎而出，進而成為不可或缺的轉型條件之一。畢竟，擁有多元生活經歷與思考觀點，正是人才轉型的基礎條件。

（作者是凱絡媒體商務長）