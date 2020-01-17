管理錦囊／融資管理六件事

年關近資金緊，景氣又變化多端，連馬雲也提到，一天內收到五個來借錢的電話，一個禮拜約有十個朋友要賣樓，他還補充：「也許這只是不容易的開始。」

人人都有缺錢的時候，中小企業更是如此，公司長大之前，其實沒有所謂第幾輪融資，為了生存及理想，從銀行到親友，能借就借的企業不少，資金籌措能力是營運關鍵。

融資是企業競爭力的一環，有些企業債台高築、負面傳聞不斷，但是總能逢凶化吉屹立不搖，但某些公司看似穩健，突然遇到景氣風暴就一蹶不振，融資管理是關鍵，除了基本的授信5P（借款人、目的、還款來源、保障、展望），從處理融資案件觀察，有幾點可以思考：

一、戒急用忍：借錢原因很多，很多人因為營收成長而借錢，但面對營收成長反而更應審慎。企業經營的價值顯現在毛利，營收有時只是表象，業績做愈多賺愈少，如果借款後陷入營收陷阱，財務恐陷入惡性循環。

另外，借到錢以後更要戒急用忍、保持清醒，不要陷入糧草充足的假象，此時更應該要克制，做好資源配置，尤其是本金在後期加速還款的情形，更要把持財務紀律，例如用借款來投資衍生性金融商品，就要相當注意。若從心理的角度，這裡的忍還包含借款的態度，過於積極找錢、強調撥款急迫的企業往往讓借款者更擔心。

二、注意實質利率（Internal Rate of Return，又稱內部報酬率）：借款利息成本不是只有利率，還涉及本金攤還明細及所有的貸款費用，例如動撥費、設立費、承諾費等等，業界經常利用各種費用來掩飾看似低廉的名目利率，挑選借款來源時應以實質利率為比較標準。

三、熟悉借款相關法令：本金來說，若金融業者從撥款金額中預扣利息，該部分既未實際交付借款人，實務認為不能算入本金之一部分。

還款來說，充抵順序原則上，第一先抵充借款費用，還有剩餘第二順位再充借款利息，第三順位充借款本金。其他有關借款生效要件、利率上限、票據法、抵押擔保，強制執行更應注意，熟悉法令有助於保障權益，若日後有還款、利息計算爭議時更助於爭取談判空間。

四、多了解借款工具：包含政策性貸款、信保、應收帳款、貿易融資、線上貸款平台、政府利息補助等等，除了增加核貸機率，也助於降低成本。

五、誠信：借款是一種對人的信任，但不只借款時，借款後更應隨時與金融機構互動，甚至於在還款困難時，有計畫性的與銀行溝通，切勿一走了之，反而讓事情複雜化。

六、適度展現熱情：創業者對於自己的公司展望充滿熱情是好事，但融資不同於創投，更多著重於現有營運的還款來源跟債權保障，融資過度著墨於產業前景，必須慎重。

（作者是執業律師）