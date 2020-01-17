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智慧經營／中華郵政大象轉身 服務接地氣

2020-01-17 04:38經濟日報 楊文琪

「中華郵政公司是百年老店，有民眾信賴和支持，整個社會對郵政有感情，所以郵政的服務要接地氣，必須提升服務品質，讓民眾有更大的方便性；而在科技不斷進步，且數位化時代來臨，郵政的業務也必須對未來做好準備。」中華郵政公司董事長吳宏謀認為，郵政開戶的儲戶多達2,500萬，郵政業務與服務要貼近民眾，也要與時俱進，才能提供更好的服務。

科技加持 拚業務數位化

他指出，郵遞業務面臨很大的挑戰，現在有很多民間物流業者和便利商店都收寄包裹，郵政公司除了秉持以往，天涯海角有人住的地方就有服務外，也思考科技進步帶來的方便和影響，像網購電商風行，資訊傳遞被手機、網路取代，郵政的包裹類微幅增加，但函件在遞減，這是趨勢，必須面對，所以要加強服務品質，讓民眾有更大方便性。

吳宏謀說，郵政公司運用科技，包裹從收攬到投遞過程，採資訊化、自動化、通透化，運送過程會傳送到雲端，車輛則搭配GPS，和物聯網合作，路徑、狀況、人都可以全程掌握；考量民眾的方便，我們設置 i 郵箱，就是物流的ATM，24小時都可取件，將來希望可直接到一定規模的社區內設置，當然這會和建築管理單位協調，讓 i 郵箱成為一定社區必要的設備。

在數位金融方面，讓手機可以進入金流介面，可以行動支付，而金融卡可透過App進入，可綁定使用，掃瞄QR Code透過郵局App也可以操作，這些要再簡化，讓客戶更方便使用。郵政還規畫在2020年可以讓ATM掃碼繳費，可無卡提款、無卡繳費。

另外，郵政的VISA卡希望可以變成「生活金融卡」，卡片可附加生活必須的功能，包括交通、繳稅、繳帳款、小額消費等，使用可以有優惠，增加其附加價值。

結合地方 落實社會責任

吳宏謀指出，郵政是國營公司，要有企業社會責任，所以和地方創生結合，將盤點台灣青農、小農等地方產品，1月到12月那些地區生產什麼，生產的產品要提出履歷和檢疫證明，輔導他們到郵政商城，提供平台幫忙行銷。

郵政商城不賣舶來品，都賣台灣產品，這些創生產品做得好，人口、產業不但不會外流，還會回流。

另外，政府建構友善高齡網路，修法提高長照費用，但照護很多元，每個需求不同，郵政在其中可以扮演一定角色，因為那些是獨居、病痛的、家庭需要協助的，郵差都知道，當然這個部分還要和當地政府配合，讓郵差在服務獨居長者、強化照護的網路扮演重要角色。

商業創新 鼓勵同仁發想

吳宏謀認為，郵政公司很大，像大象，所以轉身慢，但不因應改變，未來想要回應就會慢好幾拍，所以希望郵政公司能夠在穩健下精進，未來才會更好，而且必須好好培育優秀人才，郵政有很多教育訓練，可以讓他們到台灣各地和出國參觀，避免出現人才斷層。

另外，為激勵員工，郵政公司三年內調薪兩次，吳宏謀並要求主管要多了解同仁的想法，並鼓勵同仁提出商業創新模式，提出營運策略方針精進作為，只要有價值、可行的，就交由總公司各單位認真落實，讓他們有參與感，對工作感到有趣，願意長久留下來努力，不會有懷才不遇的落寞感，也才能將公司的戰力發揮到極致。

獨居郵差

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