高績效教練／跟著企管大師規劃未來

很多人以為「未來」只是現況的延伸，像一條通往遠方的平坦公路，是可以預測和控制的…這些錯誤老舊的「線性理論」已經被「混沌理論」完全推翻——當環境變得更加複雜多元之後，「變化」就漸漸不再是線性、可延伸或可預測的；所有的變化沒有必然的關連性，「反常」乃是一種正常現象。

當代物理學家企圖從不規則的變化現象中，找出概率的模型，以預測未來可能發生的狀況。

倫敦出生的知名創業家羅溫．吉布森，專注於創新國際性的市場策略，並且提出獨到見解的企業經營理念。他將史蒂芬．柯維、麥可．波特、彼得．聖吉等15位世界級企管大師之訪談精華，結集而成《預思未來》（Rethinking the Future）這本書，從中可歸納出六個規劃未來的方向 :

一、原則至上：史蒂芬．柯維強調的正北原則（True North）是指存在於人際關係和企業組織內的倫理道德觀念如：誠信、正直、公平、承諾等，不斷強調不變的原則會形成習慣產生信任文化；未來成功的領導者會把原則的價值，看得比公司價值還重要，這就是原則至上。

二、競爭優勢：很多公司一窩蜂迷信追求新企管理念，以改進現狀、增強效率，充其量只能維持競爭力而已。

麥可．波特認為要緊的是設法塑造競爭特色，主動掌握命運，也就是創造競爭優勢，免於困獸之鬥；不只要做得更好，還要求取變化。

三、控制與成本：傳統的管理觀念似乎已走到盡頭，自我感覺良好的企業很危險。

企業的目標是賺錢而不是省錢，必須用滿足顧客和員工的方法去經營，把焦點放在控制而非成本；彼得．聖吉用學習型組織的五項修練穿越階級組織的瓶頸，員工會主動學習如何在變化中共謀進步。

四、領袖中的領袖：華倫．班尼斯稱21世紀的優秀新領導人為「領袖中的領袖」，他們能授權給各單位，任用各類人才去規畫未來，以民主化的策略管理員工並引領去了解人生的目的和意義。

五、未來市場藍圖：從人口成長曲線的改變，嬰兒潮已變退休潮，但銀髮族還懷有一顆少年的心，青少年其實已是小大人；菲利普．寇特認為，行銷者應將焦點從大市場區隔轉移至利基市場，因為「利基」就能「積利」。

六、網際網路：約翰．奈思比在25年前就指出「思想本土化，行動國際化」的新經濟，超大型多國籍企業將會精簡成中小型企業或新微企業，甚至是一人公司；成千上萬的外國人與企業家，把彼此的構想與工作媒介相互融合後，將可產生成萬上億的組合，這不就是當今的「網際網路」嗎？未來的網路經濟中，由虛擬人掌控的虛擬公司早已成型，該擔憂的是：「會失控嗎？」

20多年前的大師對產業趨勢的預言，如今一一實現，不愧是「大師中的大師」。21世紀的企業會在改變中保持領先，不斷修正產業，創造新市場，開拓新通路，改寫競爭法則，成為一家勇於反現狀的新企業；21世紀的個人會在網際網路中，胸懷未來市場藍圖，建立瞬時競爭優勢，賺錢第一，原則至上，成為預思未來的新領導人。

人無遠慮，必有近憂。「未來學」是一門永遠修不完的顯學。

（作者是資深企管顧問，本專欄隔周五刊登）