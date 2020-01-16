全球首創光纖智慧照護科技研發中心 元培醫大今啟用

元培醫事科技大學打造世界最先進的非侵入性光纖生理監測技術「智慧照護科技研發中心」作為國際產學交流示範基地，今（16）日舉行啟用典禮。

研發中心啟用典禮由元培醫大校長林志城、匯嘉董事長楊淑貞、前竹縣縣長邱鏡淳、北美祥茂企業公司董事長黎煥忠董事長、新竹國泰醫院副院長曾英智、中國醫藥大學新竹醫院副院長阮春榮共同揭幕。

全球面臨少子化高齡化的衝擊，台灣在2018年高齡人口（65歲以上人口）比例已超過14%。依據國發會推估，台灣將在2026年邁入「超高齡社會」，老化速度甚至遠快於日本。預估2065年台灣高齡人口比例將超過4成，屆時台灣每1.2位生產者需負擔1位老年人口。而根據內政部「中華民國人口統計年刊」2018年公布的數據顯示，我國總生育率降為1.06人，在全世界更是敬陪末座。

林志城表示，元培「智慧照護科技研發中心」啟用後，接受教育部高等教育深耕計畫補助，匯嘉健康生活科技捐贈以非侵入性光纖生理監測技術照護老人，將過產學合作、國際交流、科研計畫等為國家培育更多智慧照護科技產業創新應用的人才，為台灣的智慧醫院、養老機構、失智長照領域注入更多高科技智慧照護的研發能量與應用，致力於紓解長照人力缺口積極作育科技照護人才而努力。

匯嘉董事長楊淑貞指出，「智慧照護科技研發中心」導入最先進的非侵入性光纖生理監測技術，為世界上第一個以光纖生理監測為核心的研發中心，這是運用匯嘉獲得2017年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）的「nFOPT®非侵入性光纖生理監測技術與智慧照護系統」所打造的多項智慧照護應用，包括：全球首創的光纖智慧床墊、光纖智慧助行器、光纖智慧馬桶、光纖浴室預測跌倒地墊、光纖智慧（輪椅）坐墊及24小時安全與健康自動巡房系統、光纖連動AI智慧照護機器人等

北美祥茂企業董事長黎煥忠表示，看好滙嘉非侵入性光纖生理監測技術的市場前景，因此投資它。

楊淑貞表示，結合光纖科技的「24小時安全與健康自動巡房系統」，能夠同時監測百萬名獨居老人的居家生理資訊，並在必要時通知照護人員給予緊急救助，更已有應用一年的養護中心場域，幫助照護人員在深夜成功搶救兩位老人家寶貴生命的成功案例。