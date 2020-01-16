買氣回來了！去年第4季雙北、新竹新建案房價全漲

據住展雜誌最新統計，去年第4季雙北市、新竹三大地區新屋房價走揚，其中新北市走勢相對強勢，每坪成交價達39.2萬元，呈現季增0.5%、年增1.8%；何世昌分析，新北市近年因新興重劃區釋出，加上相較重劃區房價相對親民，出現台北市輕移民風潮，推升區域房價逐步走高、創下2017年第2季以來新高。

台北市方面，新建案房價每坪成交均價達84.8萬元，季漲0.7%、年減0.3%；何世昌表示，去年以來，台北市每季房價呈現又漲又跌的「蘿蔔蹲」形態，可能意味買方購屋還不夠積極，買盤追價意願保守，才會出現價格一旦漲多就會壓回，壓回後買盤立刻接手又再上漲的情況。

去年第4季新竹縣市是北台灣新屋房價漲幅最大的地區，每坪成交價達22.5萬元，季增1.3%，中止連兩季下跌情況，區域來說則以新竹市北區漲幅稍大，其他區域大多是持平。