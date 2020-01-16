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5G布局速度優預期 南亞吳嘉昭：今年營運不會比去年差

2020-01-16 19:46經濟日報 記者曾仁凱／台北即時報導

南亞（1303）今天舉行年終暮年會，台塑集團總裁王文淵有事未出席，由董事長吳嘉昭主持，吳嘉昭上台致辭時表示，2019年是很辛苦的一年，全球經濟情況從金融海嘯以來，持續十年滿快、滿強勁的增速，但現在碰到美中貿易戰，經濟成長趨於緩和。不過受惠5G發展速度比預期還要快，旗下電子材料部可望受惠，吳嘉昭樂觀預估南亞今年整體營運應該不會比去年差。

南亞旗下有三大事業群，吳嘉昭認為，化工產品面對大陸同業的產能擴增速度很快，現在很多產品處在成本邊緣、甚至跌破變動成本。該怎麼面對？是重要課題，今年還是有重大挑戰。

聚酯產品方面，南亞持續朝高值化方向努力，像是開發環保材質。至於電子材料部分，則受惠5G發展的速度比想像快。

綜合起來，受惠占南亞合併財報營收比重高達45%的電子材料部分還不錯，南亞今年整體營收應該不會比去年差。

為了突圍，接下來南亞將有四大重點，包括市場拓展，因為南亞的客戶屬於下游加工業，現在很多都往南向布局，南亞也要把市場拓展出去，才能提高利用率、降低單位成本。

其次是研究開發，要朝高值化、差異化的方向努力，以電子材料事業群為例，高值化的銷量占比約三成，但是有一半以上的獲利是來自高值化貢獻。第三是要推動循環經濟，減量再利用；最後則是製程優化，從自動化進入智能化，包括導入AI（人工智慧）。

南亞董事長吳嘉昭。記者曾仁凱／攝影
南亞董事長吳嘉昭。記者曾仁凱／攝影
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南亞營收5G

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