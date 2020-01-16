桃捷報好康！16日起搭機捷享全台59家旅宿業者住宿優惠

為了讓搭乘桃園機場捷運的旅客更有感，桃捷公司與桃園市政府觀旅局、桃園市政府觀光旅遊發展協會共同舉辦，從今（16）日開始至今年12月31日，和全台共59家旅宿業者合作，推出「從桃園出發 旅行台灣-搭機捷享住宿優惠」活動。民眾只要在活動期間搭乘機捷，憑「桃捷TICKETS APP」購票紀錄，或是出站前至桃捷詢問處索取「住宿優惠券」，即享入住合作旅宿業者最低五折、最高折6,000元現金、續住享七折等不同的住宿優惠，享受美好住宿體驗。（搭機捷享住宿優惠詳參官網：https://bit.ly/2TpTc25）

桃捷公司今日於桃園機場捷運A18高鐵桃園站，舉辦「從桃園出發 旅行台灣-搭機捷享住宿優惠」記者會。邀請大園區陳康國小演出知名「航空舞」，由小朋友穿著空姐制服活力開場，也代表桃園機場捷運串聯機場，帶著國內、外旅客旅行台灣的意象。

桃捷董事長劉坤億表示，桃園機場捷運自2017年3月通車以來，總運量已突破7,000萬人次。作為機場聯外捷運系統最大任務，就是服務來台灣旅遊的國際旅客，特別是青年旅遊。背包客下飛機之後可以搭乘機捷南來北往，可以到A18站轉乘高鐵，在台灣西部旅遊，又或者是搭到A21站，再轉搭公車到中壢火車站，搭上台鐵到台灣東部地區遊玩也都非常的方便。桃捷公司希望搭乘機場捷運的旅客，都能享受桃捷公司能透過異業合作的方式暢遊全台灣。

桃園市政府觀旅局局長楊勝評說，桃園市政府一直在推動讓國內觀光產業更加國際化，讓國內、外旅客知道，來到台灣，桃園就是第一站。這次結合機場捷運和國內的旅宿業者合作，提供一個優質的運輸以及住宿服務，相信未來會有更多國內的旅宿業者加入，透過機捷串起不只桃園，甚至全台灣的觀光住宿服務。

桃捷公司推出搭機捷享住宿優惠，不僅和全桃園合計41家飯店、旅館業者合作，也和愛嬉遊台灣青旅聯盟旗下18家青旅業者合作。各家業者住宿優惠內容，可上桃捷官網查詢，預先訂房後，入住時只要於櫃台出示「桃捷Tickets」APP前後七日內（含當日）購票紀錄，或自搭乘日起七日內（含當日）之住宿優惠券，就能享業者提供之住宿優惠。