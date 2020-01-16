聲寶集團旺年會席開130桌 總裁陳盛沺扮機長亮相

聲寶集團旗下聲寶（1604）、瑞智（4532）、盛寶建設、東源物流、頑味國際餐飲等五間公司，今（16）日共同舉行旺年會，席開130桌，預計發出總獎金達800萬元，最大獎為10萬元。聲寶集團總裁陳盛沺親自主持旺年會，再度變裝上陣，號召集團高層扮成飛機機長亮相。

展望今年，陳盛沺指出，去年包括中美貿易戰、反送中等不確定因素情勢趨緩，總統大選也塵埃落定，世界局勢較去年緩和，今年整體景氣看起來應會比較好，也希望新政府在各方面多施加力道，在局勢和緩當中尋找契機，大家團結一致，守護民主台灣，經濟也可以動起來。

聲寶去年業績一度衰退，靠著下半年急拉尾盤，全年繳出合併營收71.16億元成績，年增0.56%；累計前三季稅後純益7.24億元，每股純益（EPS）1.96元，已優於2018年全年業績。陳盛沺表示，今年聲寶本業營收目標成長10%，獲利也要成長，包括空調、洗衣機等產品線都要加強，開發新功能、降低成本，另也考慮引進新品。

聲寶2018年赴台南科技工業園區購地，興建新的生產基地，陳盛沺表示，台南廠最快今年上半年完工，下半年開始陸續進行產線搬遷，第一批由洗衣機、空調等家電先行，冰箱則為第二批搬遷產線，配合林口廠開發進度，決定量產時間。

林口廠的部分，聲寶申請將山坡地解編，未來計畫配合政府「亞洲‧矽谷」5+2產業創新計劃，規劃為林口創新產業園區。陳盛沺指出，近期山坡地解編接近完成，希望今年完成第一階段規劃，後續再分階段開發，最快2022年動工興建，租金方面應會比台北便宜，讓新創事業更容易進駐，同時也可能開國際標，期待有大型產業進駐。

聲寶土城廠用地也在其土地活化計畫範疇，陳盛沺表示，政府相關手續已完成，樓地板面積估計有1萬5,000坪，並委請知名建築師李祖原設計，於公司內部成立營造團隊統籌負責，盛寶建設也是執行單位之一，今年上半年設計，希望下半年發包動土，預計2022年完工，另也計畫BOT跟政府合作興建健康照護中心。