聲寶旺年會陳盛沺變裝機師 帶聲寶集團營運起飛

聲寶集團旗下聲寶、瑞智、東源物流、頑味國際餐飲、盛寶建設五家公司，今 （16）日晚上聯合舉行旺年會，旺年會由陳盛沺主持，今年他變裝機師，要帶領聲寶集團的營運起飛。

陳盛沺認為，這套服裝很吸晴，尤其是，戴起太陽眼鏡顯很更帥，看起來年輕了二十歲。搭配背景的聲寶牌飛機，整理的設計相當棒，他也對秘書傳給他的照片，觀看再三。