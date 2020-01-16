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林佳龍力挺麥覺明 喔熊相招來看《黑熊來了》

2020-01-16 19:09經濟日報 記者宋健生／即時報導

知名登山節目《M.I.T台灣誌》導演兼主持人麥覺明耗時11年拍攝的台灣黑熊生態紀錄片《黑熊來了》受到各界矚目，交通部觀光局參山國家風景區管理處特地於今（16）日晚間在台中秀泰舉辦特映會，邀請中部國家公園、動保機關與大台中地區民眾一同觀賞。

交通部長林佳龍與觀光局超級任務組「喔熊組長」也特地出席力挺《黑熊來了》，並與麥導演共同出席映後座談會。

參山處長柯建興表示，2020脊梁山脈旅遊年主打5大經典登山路線和7大山脈旅遊路線，鼓勵國內外遊客親近山林、認識台灣特有動植物。《黑熊來了》深入雪山與中央山脈記錄黑熊蹤跡，是認識脊梁山脈之美的最佳途徑。

這次特映會活動，一推出就吸引廣大台中地區網友注意，開放索票後100個名額1分鐘內立即告罄。柯建興安慰沒搶到的網友不用難過，目前《黑》片仍在全台院線熱映中，希望大家踴躍進戲院支持麥導演，讓《黑》片持續熱燒到春節賀歲檔期。

參山處說，台灣黑熊一般公認為最能代表台灣的動物，也是台灣觀光代言人，屬於亞洲黑熊的特有亞種，在遙遠的冰河時期來到台灣，胸前鮮明的白色「V」字斑紋是其最大特徵；然而現存不到1000隻的牠們屬瀕危物種，更少有影像紀錄。

《黑熊來了》導演麥覺明，2008年起跟隨暱稱為「黑熊媽媽」的屏東科技大學副教授黃美秀，走遍台灣山岳秘林尋訪熊蹤。不僅記錄了2018年南安小熊野放的珍貴畫面，還遠渡重洋拍攝了亞洲黑熊的近親 － 馬來熊。

《黑熊來了》除收錄珍貴的黑熊畫面，台灣中、低海拔區美麗的森林相貌也記載在這支紀錄片裡，主題曲《Tapushuuan帶我回家》由陳昇創作與演唱，並邀請陳綺貞擔任旁白。透過鏡頭，讓觀影者在感嘆大自然的鬼斧神工之餘，也能領略背後隱含的山林保育意識。

麥覺明導演受遠見雜誌訪問時曾表示，「走跳」山林多年，大自然教導他很多事情，「那種感動是很直接的，因為一到山裡面，我就很輕鬆很快樂，呼吸新鮮空氣，自己精神也好了起來」；「人生是很渺小的，在大山上，你所看到的都是滄海桑田，因此只要我還能走，就不會停止爬山」。

柯建興指出，台灣面積3.6萬平方公里中有70%是山脈，3,000公尺以上的高山多達268座，屬專業山友的登山範疇；1,000公尺以下的山嶺不少都建設有大眾化的登山步道，如獅頭山有獅山古道，梨山風景區的捎來步道，八卦山也有二水登廟步道，這些步道都非常親民好走，也是2020「脊梁山脈旅遊年」的推廣主力。

柯建興說，希望透過「黑熊來了」特映會，邀請更多人加入黑熊保育、親近台灣山林的行列。

《黑熊來了》特映會吸引大批民眾前往觀賞。記者宋健生／攝影
《黑熊來了》特映會吸引大批民眾前往觀賞。記者宋健生／攝影
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交通部長林佳龍(右)與觀光局超級任務組「喔熊組長」也特地出席力挺《黑熊來了》，並...
交通部長林佳龍(右)與觀光局超級任務組「喔熊組長」也特地出席力挺《黑熊來了》，並與麥覺明導演(左)共同出席映後座談會。記者宋健生／攝影
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台灣黑熊觀光

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