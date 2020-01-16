環狀線第一階段 即將加入大台北捷運路網

由台北市政府捷運工程局主辦與興建的捷運環狀線第一階段，已於今（16）日接獲交通部正式回函依據大眾捷運法第15條第2項規定准予營運，台北市政府已交由台北捷運公司將先辦理試乘後，再由雙北市政府協議正式通車時間。檔案照片 分享 facebook 由台北市政府捷運工程局主辦與興建的捷運環狀線第一階段，已於今（16）日接獲交通部正式回函依據大眾捷運法第15條第2項規定准予營運，台北市政府已交由台北捷運公司將先辦理試乘後，再由雙北市政府協議正式通車時間。

北市捷運局表示，環狀線第一階段經2020年1月5日履勘後，針對履勘委員所列的現通車前六項改善事項皆已改善完成，並於今年1月15日函報交通部。試乘時間於取得核可函後第三天，即1月19日開始，待捷運公司完成準備後即可辦理試乘，讓民眾可以早日搭乘享受便捷交通。

北市捷運局說，環狀線第一階段路線自新店大坪林站以地下沿新店民權路過中正路後出土，續以高架沿中和景平路、中山路、板南路、板橋板新路、縣民大道至板橋火車站、文化路、民生路、新莊思源路、終於五工路（自新店線大坪林站交會站起至新莊新北產業園區段），共15.4公里，14車站（地下一站，高架13站），一座機廠，全線採用中運量自動導軌系統營運。

橫跨新店、中和、板橋及新莊四個行政區，完工通車後新店至新莊節省旅行時間20分鐘以上，並可轉乘捷運松山新店線、中和新蘆線、板南線、萬大線及機場捷運線，緊密結合帶動臺北、新北黃金雙城，促進沿線地區發展，使台北都會區之捷運路網發揮加乘的經濟效益。