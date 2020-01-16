高層大地震！燦坤公告：執行長由董事長陳彥君兼任

3C通路龍頭燦坤（2430）今（16）今日重大人事案公告，執行長由董事長陳彥君兼任，即日起生效。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

3C通路龍頭燦坤（2430）今（16）今日重大人事案公告，執行長由董事長陳彥君兼任，即日起生效。法人認為，陳彥君兼任董事長及執行長職位，意味著接掌燦坤整體的營運重任，最主要是業績及獲利的提升，是接班考驗的重點以及上任之後最大的挑戰。

燦坤去年12月13日的董事會，推舉新任董事長陳彥君。陳彥君曾任燦坤財務總經理，有風控相關背景，燦坤營運及管控應可發揮助益。