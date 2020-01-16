Gogoro Network™ 2020 年持續快速建站進駐校園

2019年全台電動機車成長力道強勁，Gogoro Network™用戶數正式突破27萬。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook

2019 年全台電動機車成長力道強勁，Gogoro Network ™ 用戶數正式突破 27 萬，全年締造超過 4,400 萬次電池交換顆數，每天以平均建置 2 至 3 站的速度快速佈建電池交換站，積極與便利商店、量販店、加油站以及各縣市政府等夥伴合作，利用各種可用腹地進行建置，完成 1,500 座電池交換站的佈建。

Gogoro Network計畫於全台城市的主要熱門區域建置超過 60 座的 Super GoStation® 超級電池交換站，紓緩各個電池交換熱區的使用情況。此外，也將進軍校園與全台各大專院校合作建置電池交換站，再度擴大佈建範圍、為年輕族群創造更好的服務體驗。

Gogoro Network™ 總經理潘璟倫表示：隨著用戶數快速成長，2019 年初起已更進一步大幅擴充單一站點的智慧電池供應量，在全台六都已分別建置可容納超過 100 顆智慧電池的 Super GoStation® 超級電池交換站，平均每一座超級電池交換站可滿足超過 1,000 個用戶電池交換的需求，已有效改善電池交換效率並廣受用戶好評。今年度也將建置重點聚焦於超級電池交換站的佈建，依據大數據分析用戶騎乘行為以及交通流量，預計於大台北地區、桃園、新竹、台中、台南、高雄與屏東等城市的主要熱門區域建置 60 座以上的超級電池交換站，等同於增加 25,000 顆以上的智慧電池提供量，將再度大幅提升熱門區域電池交換服務能量。