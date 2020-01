今年鋼市走向？中鋼董座翁朝棟：春天是真的不遠了

中鋼董事長翁朝棟。本報資料照片 分享 facebook

針對今年鋼市走向,中鋼董事長翁朝棟今日在該公司發行的半月刊向員工拜年時,引用英國詩人雪萊〈西風頌〉中最後一句:「If Winter comes, can Spring be farbehind?(如果冬天來了,春天還會遠嗎?)」。

翁朝棟在文中指出,回顧去年營運績效,由於美中貿易大戰終年紛擾、全球貿易秩序大亂,鋼材需求逐季下滑,雖經營團隊及全體同仁戮力不懈,去年合併營收為3,662.4 億元,稅前淨利雖遠較2015年為佳,惟較前年大幅衰退,謂度過一個凜冽寒冬。

展望今年,國際貨幣基金組織 (IMF)預測全球經濟成長率為3.4%,較去年增加0.4個百分點。在鋼鐵市場方面,世界鋼鐵協會 (worldsteel)也預測全球鋼材表面消費量將達18.06億公噸,年成長率1.7%。

其中鋼材需求成長動能主要來自於東協及印度等新興經濟體,特別在汽車業、建築業及機械設備等主要用鋼產業可望有所成長。另外,隨著亞洲各鋼廠1、2月份的盤價皆陸續開出漲盤。

翁朝棟說,因此,我們保持審慎樂觀,預期今年鋼價及景氣可望逐步回升,春天是真的不遠了。

他同時強調,面對經營挑戰,要持續做好最根本的工安與傳承、設備汰舊更新、提升品質與降低成本;而放眼中鋼下一個50年,以智能創新,成為精緻鋼廠,以及發展綠能產業雙主軸,掌握契機厚植永續發展根基。