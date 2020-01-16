親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
5G首波競標戰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

新加坡人的新加坡政治：星國如何防堵境外勢力？

收到營業許可函！新北環狀線確定19日起開放免費試乘

今年鋼市走向？中鋼董座翁朝棟：春天是真的不遠了

2020-01-16 17:16經濟日報 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中鋼董事長翁朝棟。本報資料照片
中鋼董事長翁朝棟。本報資料照片
分享

針對今年鋼市走向，中鋼董事長翁朝棟今日在該公司發行的半月刊向員工拜年時，引用英國詩人雪萊〈西風頌〉中最後一句：「If Winter comes, can Spring be farbehind?（如果冬天來了，春天還會遠嗎？）」。

翁朝棟在文中指出，回顧去年營運績效，由於美中貿易大戰終年紛擾、全球貿易秩序大亂，鋼材需求逐季下滑，雖經營團隊及全體同仁戮力不懈，去年合併營收為3,662.4 億元，稅前淨利雖遠較2015年為佳，惟較前年大幅衰退，謂度過一個凜冽寒冬。

展望今年，國際貨幣基金組織 (IMF)預測全球經濟成長率為3.4%,較去年增加0.4個百分點。在鋼鐵市場方面，世界鋼鐵協會 (worldsteel)也預測全球鋼材表面消費量將達18.06億公噸，年成長率1.7%。

其中鋼材需求成長動能主要來自於東協及印度等新興經濟體，特別在汽車業、建築業及機械設備等主要用鋼產業可望有所成長。另外，隨著亞洲各鋼廠1、2月份的盤價皆陸續開出漲盤。

翁朝棟說，因此，我們保持審慎樂觀，預期今年鋼價及景氣可望逐步回升，春天是真的不遠了。

他同時強調，面對經營挑戰，要持續做好最根本的工安與傳承、設備汰舊更新、提升品質與降低成本；而放眼中鋼下一個50年，以智能創新，成為精緻鋼廠，以及發展綠能產業雙主軸，掌握契機厚植永續發展根基。

中鋼鋼鐵

延伸閱讀

中鋼「精緻鋼元年」 助攻獲利

中鋼：鋼市春燕成群飛來

中鋼興達海基 明年初投產

中鋼攻離岸風電 邁大步

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

臉書台灣辦公室招募新血 開5大職缺

2020-01-16 17:46

豐田廣州打造最先進車廠 竟跟這家台廠有關？

2020-01-16 15:58

影／花敬群：媒合房屋數成長 預估1個月1000戶

2020-01-16 15:17

破天荒！彭澄飯店絕美總統套房214元競標

2020-01-16 14:45

大魯閣攜手郭泓志跨足開健身房 主打美式訓練

2020-01-16 14:34

精誠攜40家夥伴 展示百種運動科技應用

2020-01-16 14:34

長榮權力遊戲 兄弟爭奪基金會鐵王座

2020-01-16 14:34

大巨蛋Q2可望復工 法人：遠雄營運轉強

2020-01-16 14:34

張榮發基金會董事改選爭議 張國明上火線、教部催速決

2020-01-16 14:34

高齡商機啟動醫藥通路規模戰 朝大者恆大發展

2020-01-16 13:58

影／張榮發二子張國明指控鍾德美想做「萬年董事長」

2020-01-16 12:33

張國明提五大聲明 質疑鍾德美違法涉入長榮經營

2020-01-16 11:42

影／跟著K董張國煒接星宇新機 她全程紀錄影片曝光

2020-01-16 11:21

張榮發基金會董事難產 張國明：籲請教育部儘速依法處置

2020-01-16 10:39

親兄弟之爭！張榮發基金 是拿下長榮集團經營權的金鑰

2020-01-16 10:05

台塑化路州投資 農曆年後拍板

2020-01-16 00:56

台灣燈會 2月8日點亮光之樹

2020-01-16 00:22

台塑化：石化景氣 不敢樂觀

2020-01-15 23:27

新光三越 穩坐百貨龍頭

2020-01-15 23:27

新光三越總座 定期打拳擊紓壓

2020-01-15 23:27

張榮發基金會主導權之爭 張國明五問質疑濫權

2020-01-15 23:15

主導權爭議廣告 基金會駁斥斷章取義

2020-01-15 23:10

策略經營／聯成化總經理柯衣紹 虧本是為了賺錢

2020-01-15 22:47

業務最前線／客戶拒絕的背後…都是利潤

2020-01-15 22:47

連鎖效應／對準目標 推進關鍵結果

2020-01-15 22:47

創新平台／世豐善用智慧排程 螺絲巨人升級

2020-01-15 22:47

影／台塑化尾牙 董事長陳寶郎和王文潮出席

2020-01-15 20:01

罷工年終大縮水 長榮剩2.5個月、華航從4萬變1.2萬

2020-01-15 19:38

蘇花改通車 遠雄武祥生：悅來飯店住房率力拚60%

2020-01-15 19:34

估蘇花改通車帶動旅遊 遠雄將砸2億啟動18年最大改裝

2020-01-15 19:21

吳昕陽：今年是趨向安定的一年 全年營收挑戰近817億元

2020-01-15 18:02

溫泉控請收！ TripAdvisor日本人最愛溫泉水療排行出爐

2020-01-15 17:32

環狀線拼通車、春節二利多 環球、大遠百掀板橋百貨戰

2020-01-15 17:31

菲律賓火山爆發 金寶、康舒：停工一天但營運沒影響

2020-01-15 17:26

住過都說好！台東登「全球好客城市第七名」

2020-01-15 16:35

星宇航空拓航線！ 4月開飛宿霧

2020-01-15 15:50

蘇花改通車 觀光族搶百億大餅

2020-01-15 14:44

年節買氣激勵 松果購物業績旺

2020-01-15 14:44

榮剛 航太訂單看到下半年

2020-01-15 14:44
看更多

熱門文章

罷工年終大縮水 長榮剩2.5個月、華航從4萬變1.2萬

2020-01-15 19:38

5G首波競標戰決標 標金衝天價1,380億元

2020-01-16 09:50

熊貓今罷送最多慢1小時…外送員：萬人響應 卻無人棄單

2020-01-16 10:58

新年紅包來了！國民年金六項給付都加碼 164萬人受惠

2020-01-16 12:59

富比世2020台灣50大富豪 頂新魏家登榜首、郭董第四

2020-01-16 12:23

美打華為 台系供應鏈受傷

2020-01-16 00:15

傳華府施壓在美生產軍用晶片 台積電回應了

2020-01-15 22:03

5G競標首階段落幕 中華電砸462億買最多

2020-01-16 11:26

影／跟著K董張國煒接星宇新機 她全程紀錄影片曝光

2020-01-16 11:21

親兄弟之爭！張榮發基金 是拿下長榮集團經營權的金鑰

2020-01-16 10:05

換新鈔免排隊 快到這些ATM領

2020-01-16 11:57

台新金小王子接班布局 啟動

2020-01-15 23:11

熊貓外送員聚集抗議 批foodpanda「毀約砍薪」

2020-01-16 11:03

5G競標黃金區段3.5GHz沒得標 亞太電信發三大聲明

2020-01-16 10:35

5G競標亞太電信不拿3.5GHz 呂芳銘：沒放棄是更進一步

2020-01-16 10:34

過年換新鈔 台銀等八金融機構今起跑

2020-01-16 10:28

大聯大買文曄 公平會亮綠燈

2020-01-16 00:41

5G超標金額 支應電信基建

2020-01-15 23:20

新光三越 穩坐百貨龍頭

2020-01-15 23:27

當年台灣4G嚴重落後南韓，5G如何避免慘痛教訓？

2020-01-16 09:38

影／張榮發二子張國明指控鍾德美想做「萬年董事長」

2020-01-16 12:33

中信主辦CIP 800億聯貸

2020-01-16 00:08

張國明提五大聲明 質疑鍾德美違法涉入長榮經營

2020-01-16 11:42

電信業者大喊 籲NCC中止5G競標

2020-01-15 23:12

純網銀鯰魚效應 發酵

2020-01-16 00:08

熊貓變更計薪制度 內湖外送員控「變相減薪3萬」

2020-01-16 14:39

金仁寶擴大今年資本支出 看好集團營運成長

2020-01-16 00:51

張榮發基金會主導權之爭 張國明五問質疑濫權

2020-01-15 23:15

台積電舉行法說會 公布第4季財務報告

2020-01-16 16:21

永豐銀結盟中華郵政 擴大ATM服務網

2020-01-16 00:08

傳華府施壓台積 赴美設廠

2020-01-16 00:17

富士康祭「三高」 招募年後人力

2020-01-16 00:46

張榮發基金會董事難產 張國明：籲請教育部儘速依法處置

2020-01-16 10:39

文曄股東登記應賣比率 近17％

2020-01-16 00:39

foodpanda外送員16日拒送抗議 北中南三地集結

2020-01-15 22:42

林伯豐恭喜蔡總統連任 盼簽台美FTA

2020-01-15 22:45

台塑化：石化景氣 不敢樂觀

2020-01-15 23:27

領到年終、手上有筆小錢怎麼辦？銀行來建議

2020-01-15 20:48

書籍出版免稅5%草案 漫畫、電子書也納入

2020-01-16 10:41

人民幣存款餘額 連兩年萎縮

2020-01-16 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top