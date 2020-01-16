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「最牛」都更案上樑 正義國宅轉身變豪宅、一戶3.5億起

2020-01-16 15:18經濟日報 記者陳美玲／台北即時報導

有史上「最牛」都更案之稱「忠孝正義都更案」（正義國宅都更案）今（16）日舉行上樑典禮；中後期接手該案的三圓機構董事長王光祥指出，正式定名「Diamond Towers」的「忠孝正義都更案」，明年完工要成為東區新地標，不僅邀來日本首席建築師丹下憲孝、營造大廠大林組等打造，外觀石材更遠赴美國、使用與白宮同一規格的建材。

三圓機構總經理王雅麟表示，該案預計今年第3季啟動預售潛銷，明年4月正式申請使照、屆時將正式公開；由於該案地段珍貴，接下來希望比照「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，每坪成交均價希望在250萬元以上。

正式定名「Diamond Towers」的「忠孝正義都更案」，位於忠孝東路三段的燙金路段，是目前台北市極少大面積開發案。王雅麟指出，由於該案耗時25年之久，又是市中心正核心，接下來房價也希望看齊頂尖豪宅「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，預計全案每坪成交價落在200~280萬元，每戶至少3.5億元以上，總銷達400億元左右。

從頭到尾、歷經逾20年整合該案的龍麟建設董事長葉松年表示，這一路走來，沒有一天有把握推動該案，所幸地主支持、一路陪伴，地主頭髮都白了，終於走到這一步，心中感到相當欣慰。

中後期接手「忠孝正義都更案」的三圓機構董事長王光祥(左一)指出，該案正式定名「D...
中後期接手「忠孝正義都更案」的三圓機構董事長王光祥(左一)指出，該案正式定名「Diamond Towers」的「忠孝正義都更案」，明年完工要成為東區新地標。陳美玲/攝影
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「忠孝正義都更案」正式定名「Diamond Towers」，該案今(16)日舉行...
「忠孝正義都更案」正式定名「Diamond Towers」，該案今(16)日舉行上樑典禮，預計明年完工後，將成為東區新地標。陳美玲/攝影
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