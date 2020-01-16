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影／花敬群：媒合房屋數成長 預估1個月1000戶

2020-01-16 15:17攝影中心 記者蘇健忠／台北即時報導

內政部次長暨國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群下午出席內政部營建署「社會住宅包租代管公會版」正式啟動記者會，宣布包租代管公會版計畫推動5000戶正式啟動，除延續縣市版的333優惠外，更有6大貼心服務設計，提供多元的居住選擇，讓房東放心出租、房客也能安心承租。

中華民國不動產租賃服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰表示業者什麼都齊備了，只缺業績來支持，證明公會朝這個方向是明智之舉。提供公會版包租代管333優惠與6大貼心設計，保障房東房客權益。

內政部營建署「社會住宅包租代管公會版」下午正式啟動記者會，推出6大貼心設計讓房東...
內政部營建署「社會住宅包租代管公會版」下午正式啟動記者會，推出6大貼心設計讓房東房客有保障。記者蘇健忠／攝影
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內政部次長暨國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群（右四）下午出席內政部營建署「...
內政部次長暨國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群（右四）下午出席內政部營建署「社會住宅包租代管公會版」正式啟動記者會。記者蘇健忠／攝影
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內政部次長暨國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群（右）與內政部營建署長吳欣修（...
內政部次長暨國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群（右）與內政部營建署長吳欣修（左）下午出席內政部營建署「社會住宅包租代管公會版」正式啟動記者會。記者蘇健忠／攝影
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內政部營建署「社會住宅包租代管公會版」正式啟動記者會，提供公會版包租代管333優...
內政部營建署「社會住宅包租代管公會版」正式啟動記者會，提供公會版包租代管333優惠。記者蘇健忠／攝影
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