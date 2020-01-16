破天荒！彭澄飯店絕美總統套房214元競標

澎湖最新地標－澎澄飯店2月14日適逢週年，為感謝廣大旅人們對於飯店的喜愛，自2月1日起至2月15日止，凡身份證含有2、1、4三個數字，即可以2,140入住雙人客房，內含早餐還加碼贈送星探索Go Star挑戰門票，下殺兩折的超優惠價格加上迷人海景。

2月14日當天澎澄飯店將於粉絲專頁進行「海悅澄苑總統套房」競標，按讚下標就有機會以214元入住價值7萬8,500的絕美總統套房，破天荒的優惠千萬不能錯過，邀請每位旅人和澎澄一起慶週年，享受美好旅「澄」。

澎澄飯店歡慶周年推出優惠住房專案，自2月1日起至2月15日止於官網限定「214慶週年」優惠活動，只要入住者身份證字號擁有2、1、4這3個數字，不論排序組合，即可於期間內以下殺兩折的超優惠價格2,140元入住雙人客房乙晚，含早餐及Go Star星探索極限挑戰門票，總價值高達1萬1,000元。

另外，2月底前入住澎澄飯店的房客，還能享有「Pier3三號港」商場購物優惠，只要單筆滿額3,000起即享有最低八折優惠，年度最划算的價格。與飯店連通的「Pier3三號港」免稅購物商場，引進國際精品、香水化妝品、藥妝店、休閒服飾品牌等，包含Coach、Kate Spade、Jo Malone等近百個香水化妝品牌，發燒品牌與火紅商品應有盡有，住宿與購物一站輕鬆滿足。

澎澄飯店慶週年破天荒推出「海悅澄苑總統套房」競標活動，只要在2月14日14~23時於澎澄飯店粉絲專頁按讚並於活動貼文底下下標，起標價214，每次競價加價500，得標者可於三至八月期間以得標價入住總統套房一晚（兩人入住），總價值高達7萬8,500元，以划算的價格擁有頂級享受。

70坪的總統套房全館僅此一間，整體設計融合在地藝術文化，享有獨立臥室、用餐區及大客廳等空間，180度全景落地窗一覽夢幻美景，推開房門海景即映入眼簾，璀璨花火節即將到來，來場放鬆身心靈的周末小旅行，探索澎湖世界級的美麗海灣景致與自然生態環境，在熱情洋溢的菊島享受出遊的快意，澎澄飯店邀您共度美好假期。