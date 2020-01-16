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華信航空 推台中直飛日本高知五天四夜旅遊行程

2020-01-16 14:36經濟日報 記者楊文琪／即時報導

華信航空為推廣台日觀光旅遊，增進多元旅客市場，規劃於2月6日及10日由台中直飛日本高知，為期五天四夜的旅遊行程。

華信航空台中－高知AE7308於2月6日上午7時30分由台中機場起飛，10時50分抵達高知龍馬機場；回程高知－台中AE7309當地時間12時20分由高知起飛，14時25分返抵台中。華信航空以104人座的E190飛機執行飛航任務，兩地飛行時間為2小時20分。

日本高知是許多台灣遊客嚮往的旅遊勝地，華信航空獨家推出台中直飛日本高知包機，與雄獅、百威、昭安旅行業者推出5天4夜行程的超值開航優惠價，含交通、住宿及行程。

精彩行程有龍河洞、四萬十川屋形船、日本百大都市公園-南樂園、松山城、高知城、道後溫泉街、今治毛巾美術館等，盡攬四國美麗風光。

搭乘華信航空台中-高知包機，旅客可直接由台中到高知著名的神隱少女湯屋—道後溫泉，悠游漫步道後溫泉街、體驗日本三大古湯；也可到高知市最有名的美麗弓形海灘—桂濱公園，參觀海津見神社龍王宮。

位於四國最南端的足摺岬，矗立在80米高斷崖上的燈塔，是足摺岬的象徵，此處為眺望太平洋絕佳場所。有幸逃過第二次世界大戰空襲的高知城，被列為日本重要文化遺產，也是旅客必訪的珍貴古城。

華信航空是台中唯一直飛日本的航空公司，目前每周七班由台中直飛東京、每周6班由台中直飛琉球，再加上2月6日台中直飛高知的包機，華信航空提供中部地區民眾往來日本最快速便利的空中交通。

華信航空為推廣台日觀光旅遊，增進多元旅客市場，規劃於2月6日及10日由台中直飛日...
華信航空為推廣台日觀光旅遊，增進多元旅客市場，規劃於2月6日及10日由台中直飛日本高知，為期五天四夜的旅遊行程，圖為高知城。 圖／華信航空提供
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