台鐵局內灣站 與日本若櫻鐵道若櫻站締結姊妹車站

日本若櫻鐵道與台鐵局為促進雙方鐵道觀光交流及推動鐵路沿線活化，於今（16）日上午在內灣車站舉行締結儀式。由台鐵局竹東站林站長景興及若櫻鐵道社長矢部康樹共同簽署締結書，並由台鐵局主任秘書朱來順與會見證。

若櫻鐵道位於日本鳥取縣（八頭町郡家站至若櫻町若櫻站沿線），若櫻線為1930年開通，除載客外亦提供運送木材等服務。1987年經營權由西日本鐵道公司（JR西日本）轉由鳥取縣、若櫻町、八頭町等連同出資成立第三部門鐵道公司營運，採車路分離經營模式，路線全長19.2公里，共九站。

2008年沿線有23個鐵道相關設施被登錄為「有形觀光財」。若櫻車站於西元1930年竣工，站內有許多設備保留開通當時樣貌，周遭古老街道氛圍及原始車站建物、手動式轉車台、流雪溝、供水塔等設施深具開通時的歷史風情。

台鐵局內灣車站，位處台鐵三支線－內灣線的終點站。建立於西元1951年9月11日，位於新竹縣橫山鄉內灣村，早年以載送林木及煤礦等貨物為主的車站並兼辦載客服務；隨著林木禁採政策及煤礦枯竭轉型以客運為主，近年更發展成為觀光型車站。