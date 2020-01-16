官方打假動起來 北市推出實價登錄查價三箭　

近來頻傳實價登錄作假情事，並有屋主、買方、仲介，地政士多人遭法院判刑，台北市政局表示，為維護實價資訊正確性，北市推出「查價三箭」，呼籲申報義務人切勿心存投機，蓄意申報不實交易價格。

地政局表示，實價登錄資訊為買賣雙方進行不動產交易決策前的重要參考資料，申報義務人有蓄意哄抬或虛報不實者，除依法課以罰鍰，還可能觸犯刑法第214條意圖使公務員登載不實罪。

近來嘉義市、桃園市及高雄市即陸續有三件申報不實交易價格個案，買賣雙方、房仲遭法院以刑法第214條意圖使公務員登載不實罪判刑，負責實價登錄的地政士則涉及偽造文書罪。其中，第1件是買賣雙方合意高報交易價金；第2件是買方為減輕刑責，主動自首坦承浮報交易價格；第3件是假借人頭登記且高報交易價格。

為遏止少部分投機民眾虛價登錄，北市宣布首推查價三箭：

第一箭：智慧系統協助檢核

考量人工比對實價登錄資訊耗時費力，北市改採以智慧檢核系統，篩選比對申報案件之標的及價格資訊，藉由系統帶出歷史房價資料以判讀價格資訊是否偏離行情，以科學化提升查核效率與資訊正確性。

第二箭：公私協力增進信賴

地政局已與台北市不動產估價師公會簽署合作備忘錄，針對無歷史房價資料可供判讀價格資訊時，另諮請不動產估價師提供意見，為實價登錄資訊檢核建立客觀一致之標準，公私協力增進各界對實價資訊的信賴。

第三箭：移送檢調防杜虛價