胡連營運谷底翻 今年重回成長軌道

美中簽署第一階段貿易協議，中國汽車品牌廠商庫存調整結束，終端銷售量跌幅縮小，連接器廠胡連（6279）營運走出低潮期，業績止跌回升，加上新開發產品線滲透率不斷攀升，法人預估2020年營收可望出現高個位數成長，營運重回成長軌道。

胡連為國內車用電子系統連接器專業供應大廠，主要生產車用連接器及端子，產品以OEM為主，主要供應Tier1零件廠，終端汽車客戶包括全球主要的汽車品牌大廠及中國自主品牌廠等，並以中國自主品牌客戶為主，包括：長安、比亞迪、吉利、長城等車廠皆為胡連的重要客戶。

去年受到美中貿易戰影響，中國在企業投資、消費信心減弱及房市排擠效應多重夾擊之下，汽車銷售大幅衰減，庫存天數增加，連帶影響胡連去年出貨量減少，不過，此情況在去年底出現變化，品牌廠庫存調整告一段落，因應年底及農曆年前後銷售進行備貨，胡連去年第四季拉貨動能重啟，單季營收躍升至11.45億元，不僅超越前一年同期，更甚前一季表現。

法人指出，胡連於客戶端滲透率仍很大成長空間，對中國自主品牌滲透率大約一成，滲透率仍相對低，加上自主品牌著力於進口件替代方案，尋求在地生產模式，胡連產品具價格競爭力，預期後續進口件舊品項更替為推升滲透率的主要動能之一。

另外，新產品動能持續推升，印尼本田機車專案已於去年第四季開始放量，2020年將貢獻完整年度，考量印尼機車市場規模約為越南的2倍，後續可望推升印尼營收占比超越越南。