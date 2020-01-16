亞洲首座「YSL BEAUTY STATION加油站」今起快閃A11

美妝界最會辦派對的YSL再出招！自今（16）日起至1月20日在台北信義新天地A11開設亞洲首座「YSL BEAUTY STATION加油站」，且只快閃5天，要讓美妝迷好拍又好買。

瞄準春節、情人節商機，YSL打造與COACHELLA音樂祭相同概念的大型YSL LOGO、星星圖騰、唇膏燈飾，並能讓妳現場刻字與禮物包裝的「MAKE IT YOURS BAR」吧檯，更有別開生面的重型機車、加油泵、桃紅色購物推車、壯觀YSL加油站超市。

此外，還有精心打造的試妝區，陳列著女性最愛的YSL明星商品，也包括2020全新「情挑誘光水唇膏」、「情挑誘吻星鑽蜜唇膏」、「恆久完美無瑕粉底系列」、「慾望巴黎香水系列」。

YSL指出，今（16）日在台北信義新天地A11開趴的亞洲首座「YSL BEAUTY STATION加油站」，其靈感是來自於YSL在2019年時帶著巨大高聳的YSL金色唇膏標誌、奢華敞篷車，以及令人驚豔的粉紅色加油泵，在美國度假勝地棕櫚泉中央，有著金色陽光與棕櫚樹林立的加州沙漠111號公路上所打造的「YSL BEAUTY STATION加油站」為靈感。