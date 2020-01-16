張榮發基金會董事難產 張國明：籲請教育部儘速依法處置

張榮發二子張國明（中，戴口罩者）今攜律師指控張榮發基金會董事長鍾德美濫權。記者黃文奇／攝影 分享 facebook

張榮發二子張國明今（16）日攜律師，指控張榮發基金會董事長鍾德美濫權。並發出聲明如下：

張榮發（文教）基金會第 11 屆董事會任滿已逾一年，但在現任董事長鍾德美恣意妄為下，遲遲未能進行改選，主管機關教育部限令改選期限已至，但看不到有任何改變的可能。部分長榮老臣認為鍾德美藉基金會持有的股權介入長榮集團經營，已徹底違反創辦人張榮發創立基金會初衷，並使集團內部陷入紛爭，故籲請教育部能依照「財團法人法」之規定，應儘速介入改善，以維法紀。

基金會吳景明、李寬量等董事表示，第 11 屆董事會任期應在前年 107 年 12 月 17 日結束，並依法進行改選，但現任董事長鍾德美企圖無限期霸佔基金會，惟因行事背心離德，已無法得到多數董事支持，故而多次以各種荒誕行徑阻止董事會進行改選，身為創辦人張榮發的二子張國明董事，竟然先後三次遭到惡意阻撓進入董事會開會。

第一次是在 107 年 12 月 11 日，基金會第 11 屆第 11 次董事會，因有改選董事議題，鍾德美指使長榮警備保全董事長陳偉銘帶數十人，阻擋林寶水、張國明、李 寬量等 8 名董事入場行使董事職權，並逕自宣布取消當次董事會。

繼而，108 年 9 月 26 日，基金會第 11 屆第 14 次董事會，鍾德美故技重施，指使長榮警備保全數十人，阻擋張國明、李寬量等 6 名董事入場行使董事職權，迫使董事改選持續未能完成。

今年 1 月 8 日的董事會，身為創辦人張榮發的二子也是現任董事張國明帶律師前往開會，沒想到再度遭到保全人員惡意阻止，張國明不禁憤慨的說:「我是張榮發的兒子!連我父親創立的基金會我都無法進去開會!真的有夠過分!」最後只得無奈離場。董事會再次未能就第 12 屆董事完成改選，也遂了鍾德美想做「萬年董事長」的目的。

事後，鍾德美以董事長名義發文媒體，惡意指稱「某」董事帶律師到場是來杯葛會議，並在場大聲咆哮;但事實是，張國明董事有鑒於鍾德美董事長多次不依法行事，且意圖修改組織章程，以遂其擔任「萬年董事長」之圖謀，故而才商請律師陪同，以備遇有法律疑義時，可立即諮詢，而事實上，鍾德美也有帶個人委任的律師進場，何以鍾德美能而張國明就不可以?這不就是跋扈!如果基金會內部所為都坦蕩蕩，又何懼律師、甚至媒體進入呢。至於所謂咆哮之說更為荒謬，張國明是因受阻於父親創立的基金會，而發出悲憤之鳴，這是人性使然，何需惡意曲解?

部分董事針對鍾德美擔任基金會董事長後，不僅企圖違法變更章程、要做「萬年董事長」，還多次唆使保全阻擋董事開會，更企圖利用基金會在長榮國際的股權，涉入長榮集團經營權，他們感到無比痛心，指此無異「乞丐趕廟公」，居心叵測。

教育部曾鑒於張榮發(文教)基金會第 11 屆董事早已屆期多時，以主管機關監督立 場，自去年 4 月起先後 7 度發函張榮發文教基金會，要求基金會儘速完成改選， 而在 108 年 9 月 17 日的第 6 次函文中，更明確要求務必在四個月內完成第 12 屆 董事改選，如屆期仍未完成董事改選，將依財團法人法第 47 條第 2 項及相關規 定辦理。

由於改選董事會屬於特別決議，依法須三分之二董事出席，鍾德美因知無法取得足額的董事支持，於是企圖修改「基金會章程」及增加凌駕章程的「鍾德美版董事選舉辦法」，意圖改為二分之一董事出席即可改選，並函文教育部及法務部徵求同意，但先後都遭「打臉」，二部會皆明示依各項法令，董事會的改選都屬特別決議事項，也就是說一定要有三分之二的董事出席才可進行，讓鍾德美私心自用的企圖無法得逞。

如今，教育部限期改選的日期已至，身為主管機關，為維護官箴及善盡監督文教基金會正常發展之責，懇請教育部實不宜再坐視張榮發文教基金會長期無法完成董事會改選之事實，應儘速介入改善，讓基金會符合財團法人法修法之精神，勿介入長榮集團經營，使基金會之運作回歸正軌。