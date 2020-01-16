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北市房價「蘿蔔蹲」 這樣開價、出價想成交是阿婆生子

2020-01-16 10:35經濟日報 記者游智文／即時報導

市調單位統計，2019年Q4雙北房價同步上揚，新北市連三季走升，每坪來到39.2萬元，創兩年半來新高。新竹也中止連兩季下滑，Q4房價止跌反彈。基隆持平，桃園、宜蘭仍走跌。

住展雜誌研發長何世昌表示，整體來看，目前北台灣房價穩定，各縣市不論漲或跌，變動幅度都不大，只要賣方開價、或是買方出價貼近合理行情，就有機會成交，若開天價或出芭樂價，想成交都是阿婆生子，難度很高。

根據住展統計，北台灣去年Q4以新竹地區房價較上季上漲最多，每坪22.5萬元，較上季上漲1.3%，仍低於去同期。

雙北均上揚，台北市回升到每坪84.8萬，較上季小漲6,000元；新北市每坪39.2萬元，已連續三季上揚，持續向四字頭前進。

何世昌指出，近年北市各行政區房價呈現「去年漲多的今年跌」、「去年跌多的今年漲」，或「上半年漲、下半年跌」、「上半年跌、下半年漲」，猶如玩蘿蔔蹲，顯示買方追價意願保守，價格漲多就壓回，壓回後買盤立刻接手又再上漲。

新北方面，由於前幾年新北市許多新興重劃區房價大幅下修，相對親民的價位擄獲消費者的心，加上受惠台北市輕移民大量湧入，需求和房價不斷的往上墊高，房價表現相對強勢。

其他縣市，去年Q4房價上漲幅度最大的新竹地區，以竹市北區漲幅較大，其他區域房價大多以持平。

至於房價最弱勢的宜蘭地區，何世昌表示，宜蘭房價雖然續跌，Q4均價每坪20.7萬元，創下反轉以來新低，但近期趨勢已脫離急跌期，由急跌轉為緩跌盤整。

記者游智文／攝影
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資料來源／住展雜誌
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房價重劃區

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