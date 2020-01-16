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影／跟著K董張國煒接星宇新機 她全程紀錄影片曝光

2020-01-16 11:21聯合新聞網 綜合報導

Youtuber「藍諾Eleanor Jiang」跟隨其攝影團隊至星宇航空A32...
Youtuber「藍諾Eleanor Jiang」跟隨其攝影團隊至星宇航空A321neo班機內部拍攝。圖擷自Youtube
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星宇航空自從宣布創立後，一直備受外界矚目，而首航班機也在短時間內完售，其中星宇航空董事長張國煒「K董」同時擁有波音777的維修專業證照和機師執照，令不少民眾期望能搭到K董駕駛的班機。知名Youtuber「藍諾Eleanor Jiang」昨日發布新影片，跟著其攝影團隊全程紀錄全台首架A321neo班機從德國漢堡空中巴士返回台灣的過程，而其中也包含K董的接機過程。

藍諾Eleanor Jiang昨日發布新影片「跟著星宇去德國接飛機! 導演Vlog」，其影像團隊「專一影音工作室」為星宇航空的攝影團隊，全程紀錄K董從德國漢堡空中巴士工廠接回A321neo班機，並駕返回台的過程，藍諾在影片中表示攝影團隊坐了13個小時的飛機抵達阿姆斯特丹，隨後轉機至德國漢堡，總共歷經7天的拍攝，紀錄班機內部、試飛等過程。

藍諾接受「三立新聞網」採訪表示因為自己是飛機迷，在星宇航空成立時便主動表示合作意願，加上作品風格獲得認同，才獲取此次難得機會，另外對於K董的印象，藍諾也表示他幕前幕後都平易近人、充滿微笑，但工作時仍相當認真，展現出專業。

影片中，藍諾在進入空中巴士工廠前也十分興奮，表示「我們今天除了看到我們的STARLUX A321neo之外，我們也會看到大白鯨，剛剛也有看到阿聯酋的A380，如果你是飛機迷，看到就會很開心。」在進入工廠後，影片中也可見星宇的第二架A321neo班機正在組裝，機翼部分有著曜石灰和大地金的顏色外觀。

藍諾在踏進該班機內部時表示商務艙非常漂亮，另外在經濟艙部分總共有180個座位，藍諾說「我覺得它的經濟艙真的很大，因為他們做了一個很特別的設計，就是椅子這邊有多一個斜角，所以就是利用像是空間的一些設計，它讓你的腳部有多一點點的空間，所以像男生可能170到180坐起來都還是很舒服。」

最後影片中也呈現K董駕機返台著陸的畫面，張國煒面帶微笑的走下飛機後受到許多機組人員的歡呼，而藍諾也說到「全台灣第一架A321neo、星宇航空的第一架飛機順利降落台灣」、「他真的是把飛機開回來了，我剛剛在前面有看到他」。

Youtuber「藍諾Eleanor Jiang」與其攝影團隊跟K董在A321n...
Youtuber「藍諾Eleanor Jiang」與其攝影團隊跟K董在A321neo班機前合照。圖擷自Youtube
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