親兄弟之爭！張榮發基金 是拿下長榮集團經營權的金鑰

長榮集團董事張國華。本報資料照片 分享 facebook 長榮集團搶經營權再度開戰！這次是親兄弟之爭，張榮發大房的二子張國明今（16）日親上火線表達訴求，要說明對這次基張榮發金會改選不滿，只要是熟悉長榮集團的人士普遍表示，這是「項莊舞劍，意在沛公」，表面上兄弟在搶張榮發基金會主導權，但其實爭奪長榮海運、長榮航空的經營權才是最終目的。

其實，熟悉長榮集團的人員看到兄弟對戰，都很感慨的說，「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急？」，看到親兄弟不能好好談，搞到兩邊怒目相向，這樣真是對不起仙逝的張榮發，更不是全體股東、員工之福，長榮集團還是兄弟齊心才能創造更大的價值。

先不談兩邊的爭執誰對誰錯，這個事件已被外界解讀根本是「項莊舞劍，意在沛公」，其實這樣的說法也有數字做參考。

根據統計，張榮發基金會持有長榮國際28.86%，是長榮國際最大股東；長榮國際則持有長榮航空11.32%，持有長榮海運5.81%，還有其他集團的投資，雖然要拿下經營權還有許多繁瑣的過程，但這樣的股權投資結構，也很難避免外界把整個張榮發基金會改選的事件，朝著搶經營權之路聯想。

另外，根據目前公布的持股概況，其實三兄弟誰能掌握長榮國際，就能掌控龐大的長榮集團，所以拿到張榮發基金會等於是拿下經營權的金鑰。

以長榮集團的股權結構來分析，就知道為什麼張榮發基金會這麼重要。張榮發基金會持有長榮國際28.86%股權，老大張國華持有12.9%、二弟張國明持有12.17%、三弟張國政持有16.67%；依外界說法，老二跟老三一起聯手，持股就達到28.84%，再拿下張榮發基金會，對於長榮國際的掌握度就達到57.4%，輕鬆以過半優勢控制整個長榮集團。

其實，不只外界這樣揣測，這次張榮發基金會發出的聲明也提及，無法進行改選是因為張國明、吳景明、李寬量等董事杯葛，造成董事改選未完成，不惜犧牲掉本基金會，達到取得長榮集團經營權之目的。