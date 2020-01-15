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2月15日中小學調整為上課日 教師：超級無言的決策

張榮發基金會發表五點聲明 表達基金會立場

2020-01-15 22:59經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

張榮發二子張國明董事和部分長榮老臣將在16日召開記者會，對於張榮發(文教)基金會第十一屆董事會任滿已逾一年，遲遲未能進行改選表達不滿。張榮發基金會針對此事也表示，過程中都是歡迎董事進行改選，絕無不讓張國明董事進入開會之情事，並發表五點聲明，表達基金會立場。

首先，董事任期為三年，無違法修章更無所稱「萬年董事」；其次，張榮發基金會董事長鍾德美從未以任何方式阻擋董事開會；第三張榮發基金會董事長鍾德美經法院判決係合法行使基金會持股之股東權，並無所稱違法涉入經營權之情事；第四本基金會因特定董事杯葛，致使尚未完成改選，因多次會議均未達特別決議三分之二之出席門檻，只能依法向教育部申請許可以普通決議改選；五，基金會自設立以來即受主管機關的監督從事公益事業，雖遭逢部分董事杯葛以致遲未完成董事改選，然仍亟待主管機關儘速許可基金會進行普通決議申請，持續實踐維護公益的使命。

張榮發基金會進一步說明，董事任期依章程為三年，第11屆董事於107年12月17日任期屆滿，基金會為辦理改選自107年12月11日至109年1月8日止，累計已由鍾德美董事長召開過7次董事會，其中5次董事會有列改選董事議程，而該5次董事會中竟有4次都遭相同之張國明、吳景明、李寬量等六至七名董事故意缺席杯葛，導致本基金會新任董事至今遲未產生。

依財團法人法第40條第一項規定，民間捐助之財團法人董事之任期，每屆不得逾四年，故不可能允許萬年董事長的發生。而文教基金會章程規定董事的任期三年，符合財團法人法之規範。

基金會也說明之前多次爭議的董事會情況，董事長鍾德美從未以任何方式阻擋董事開會，107年12月11日基金會董事會當天，具董事身分張國明、張聖皓二人，早於8:30左右進入過董事會開會會場巡視後離開，並未受到任何人阻擋。其後因現場出現張國政、曾瓊慧、曾瓊瑤、謝國獻、黃曉忠和律師吳祝春，帶六名特警，企圖強行進入會場，為使會議順利進行，現場保全人員實施身分查驗，僅讓具董事身分者進入，因而爆發肢體衝突。當天因上述不具董事身分之人持續滯留會場拒絕離去長達數小時，致會議無法開始，主席只能宣布取消會議。

108年9月26日張榮發基金會董事會當天，張國明、張聖皓、張明煜及吳景明等四名董事堅持偕同不具董事身分之吳祝春律師欲進入會場，會務人員僅同意具董事身分者進入，該等董事因而拒絕報到、開會。

於109年1月8日再度召開董事會，特定董事中僅張國明一人到場，欲攜同未具董事身分四名律師進場開會，聲稱四位律師皆為其個人之法律顧問，經會務人員說明勸導後，該董事竟轉向媒體大聲咆哮為何不讓其所攜之人員進入；但當天其餘包含董事張明煜、李寬量、楊誠對、吳景明、張聖皓等人，則完全未到場，就算張國明董事出席本次會議，因總數也只有8人，仍未達特別決議所需三分之二董事出席門檻。

張國明等董事為張榮發基金會股東權行使一事已向法院提起多起訴訟，台北地方法院於判決中已明確宣告鍾德美董事長行使股東表決權係合法且合於基金會捐助章程之規定。另其所提出之 「定暫時狀態假處分」亦有部分經最高法院駁回確定。

其次，張榮發基金會董事長鍾德美除擔任張榮發基金會、張榮發慈善基金會董事外，並無兼任長榮國際公司或長榮集團其他公司董事或重要職員，其行使股東權（包含股東表決權）都是以基金會最大利益為考量，並無藉機謀奪私人利益，長榮集團各公司乃交由專業經理人負責，其從未涉入。

長榮集團股東

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