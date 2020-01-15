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送愛心到人間圍爐餐會邁入第21年 上千人參與

2020-01-15 20:42經濟日報 記者宋健生／即時報導

今年邁入第21年的「送愛到人間」圍爐餐會，今（15）日在台中好運來洲際宴展中心登場，總計有10個社福單位，以及近400個慢飛天使與盲童家庭、上千人參與，場面溫馨感人。

今天受邀參與圍爐的社福單位，包括彰化家扶發展學園、南台中家扶中心、家扶台中發展學園、雲林家扶發展學園、新北市家扶中心、大同育幼院、惠明盲童育幼院、伊甸基金會、瑪利亞基金會、中華存善慢飛天使關懷協會等

民國88年，因為一句對遲緩孩子們的承諾，讓這個傳愛活動持續了21年，常在中部公益活動中才看見精湛建設總經理、同時也是台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲的身影。

他除了關心偏鄉孩童就業就學，也是中部年度社福大事愛心圍爐餐會-「送愛心到人間」活動的發起人。

陳志聲今天親自裝扮成小丑玩偶上陣、充當主持人穿梭會場。他表示，舉辦這個活動，是為了讓每一位小朋友、師長、家長及社志工們，感受到社會的溫暖關懷跟鼓勵。

在這些孩子成長過程中，家長所承受的壓力，和社會給的異樣眼光，是沒有受過這種遭遇的一般人，更應該去給予這些家庭支持及鼓勵。

活動一開場，百人的玩偶隊伍在孫越《朋友歌》歡樂迎賓曲中進場展開，近百位台灣行動菩薩助學協會及台中大屯扶輪青年服務團的志工們，變裝成各種玩偶在陳志聲帶領下，熱情的歡迎及陪伴所有孩子。

活動最高潮，是陳志聲與現場來賓一起透過巨型打氣筒，充氣充滿象徵『為愛集氣』的大紅愛心氣球，在不斷加油的吶喊聲中，爆破10顆超大氣球揭開神秘禮物。

今年各單位共送出5部交通車及7部機車、醫療設備水療池軌道移位系統、數百項孩子們所需的輔具及輔助器材、百部電腦筆電及家電設備、65吋液晶電視、單眼相機、平衡訓練設備及聲光刺激學習器等，總值逾700萬元。

今年送愛心到人間活動，由燕景基金會、精英電腦、禾安投資、精銳建設、龍寶建設、寶輝建設、精湛建設、磐興建設、壕錀企業、裕元基金會、宏全國際、香港傳誠集團、欣向美牙醫、美加醫美、LARGAN、台灣行動菩薩助學協會等111個單位共同籌辦。

除了神秘禮物之外，活動中由裝扮的大玩偶們，分送給每位小朋友紅包及玩具、玩偶背包等，還特別準備50個超值驚喜禮物，裝滿的玩具禮物、糖果等，讓抽到小朋友們都興奮不已。

此外，為小朋友辛苦付出的各單位，選出27名年度績優志工，也獲得肩頸按摩器的鼓勵。活動最後在數百盞點燃的紅色愛心燈光下，與「感恩的心」旋律中溫馨落幕。

今年邁入第21年的「送愛到人間」圍爐餐會，今日在台中好運來洲際宴展中心登場，總計...
今年邁入第21年的「送愛到人間」圍爐餐會，今日在台中好運來洲際宴展中心登場，總計有10個社福單位，以及近400個慢飛天使與盲童家庭、上千人參與，場面溫馨感人。記者宋健生/攝影
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活動最高潮，是陳志聲與現場來賓一起透過巨型打氣筒，充氣充滿象徵『為愛集氣』的大紅...
活動最高潮，是陳志聲與現場來賓一起透過巨型打氣筒，充氣充滿象徵『為愛集氣』的大紅愛心氣球，在不斷加油的吶喊聲中，爆破10顆超大氣球揭開神秘禮物。記者宋健生/攝影
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家扶志工天使

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