農曆連續假期免煩惱 ATM提領換匯方便又有好康

進入年前現金需求高峰與出國旅遊旺季，永豐銀行與中華郵政首度攜手，擴大ATM（自動櫃員機）網絡，全面提升自動化服務效能。雙方合計各式自動化設備逾4000台，即日起，客戶跨行提領新台幣或外幣現鈔，享額外手續費3次減免或外幣換匯減分優惠。

截至去（2019）年10月全台ATM總量逾3萬台，單月交易逾8300萬筆、金額逾1兆元。

永豐銀行表示，永豐銀行客戶於中華郵政的ATM跨行提領台幣，享每月額外3筆免手續費優惠；以數位帳戶「大戶DAWHO」為例，目前每月享16次跨提或轉帳免手續費優惠，善用中華郵政ATM則可再加碼3次跨提免手續費優惠，包括使用金融卡或無卡提款均適用。

為因應出國換匯提領外幣需求，永豐銀行表示，中華郵政的客戶持金融卡至永豐銀行ATM提領外幣，可依現鈔賣出匯率享減分優惠，包括日圓減0.02分，為台灣每年逾400萬人次前往日本觀光的民眾提供實質服務；美金則可減2分、人民幣及港幣則均為0.2分。

此外，持中華郵政金融卡於永豐銀行ATM提領外幣可再參與抽獎，上、下半年各有Dyson吹風機或餐飲禮券等好禮。

另外，兆豐銀行則在桃園機場二航廈一樓入境大廳建置「外幣現鈔兌換機」，搶攻旅遊商機 。所有入境台灣的外國人、中國／港／澳人士，持護照或入出境許可證，即可利用外幣現鈔兌換機，直接用外幣現鈔兌換成新台幣現鈔，國人也可將手上的外幣換回新台幣，或將新台幣換成所需的外幣。兆豐銀行表示，未來將增設5台外幣現鈔兌換機，以方便服務更多的旅客。