信義兒福B1-1都更案 國美建設拿下

國家住都中心都更案再下一城！「台北信義兒福B1-1都更案」今（15）日順利完成合作投資人綜合評選，由國美建設獲得最優申請人資格，預計最快今年3月完成簽約，並在取得台北市政府核定事業及權變計畫後三年內完工。

國家住都中心表示，B1-1案位於忠孝東路五段北側，基地面積為2,429平方公尺，新建物將配合幼齡照護設施需求，全棟採通用設計，營造全齡安居環境，並依台北市政府審定的都市設計準則，改善開放空間及綠地系統，建構友善步行環境。

除住宅外，本案建物地上1至3樓將做幼兒園空間，供在當地營運50年的兒福中心幼兒園遷移後使用；至於國家住都中心取得約90戶一、二房住宅，將提供青年住居或做周邊推動都更的中繼住宅，以出租方式經營，協助鄰近老舊社區推動都更。

國家住都中心表示，信義兒福案共有六塊基地，B1-1案的推展有助於後續騰空鄰近的A1、B2、B1-2基地（職訓中心及兒福中心現址），並可安置基地上已存在60餘年的違建住戶，落實居住正義。

此外，本案透過協議交換的方式先行處理周邊各街廓基地上的複雜產權，並以B1-1基地作為種子基地，透過「騰空、再生」的模式，在掌握鄰地意願後，即可根據本中心的都更策略及預計進度次第展開都更，避免大規模拆遷，也讓發展規劃更具彈性。

國家住都中心強調，未來信義兒福基地的招商案件將陸續推出，也希望業界先進持續期待，一同攜手合作推動公辦都更，以利整體都市再生。