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影／台塑化尾牙 董事長陳寶郎和王文潮出席

2020-01-15 20:01攝影中心 記者邱德祥／台北即時報導

台塑化今天舉行尾牙，台塑化董事長陳寶郎和台塑集團行政中心常務委員王文潮出席，共同舉杯向員工敬酒。董事長陳寶郎致詞時談起塑化景氣表示，去年台灣的平均氣溫溫暖，但是石化業卻冷吱吱。

台塑化今天舉行尾牙，台塑化董事長陳寶郎（中）和台塑集團行政中心常務委員王文潮（右...
台塑化今天舉行尾牙，台塑化董事長陳寶郎（中）和台塑集團行政中心常務委員王文潮（右）出席，共同舉杯向員工敬酒。記者邱德祥／攝影（聯合報提醒您，喝酒勿開車）
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台塑化今天舉行尾牙，台塑化董事長陳寶郎（中）出席，陳寶郎今天興緻很好，主動跑到記...
台塑化今天舉行尾牙，台塑化董事長陳寶郎（中）出席，陳寶郎今天興緻很好，主動跑到記者席和媒體談塑化景氣。記者邱德祥／攝影
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台塑化台塑集團王文潮

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