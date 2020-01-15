竹科宜蘭園區量產環評過關 台商回流新選擇

竹科宜蘭園區開放量產環評今（15）日過關，未來將開放生物科技、精密機械、通訊、光電元件、綠能產業等五大產業量產。竹科管理局局長王永壯表示，宜蘭園區過去原不開放量產，導致廠商投資卻步，目前土地出租率僅6%，開放量產環評通過後，將會是未來台商回台的選擇之一。

宜蘭科學園區2007年通過環評，2009年施工，2016年進入營運期間，但過去限定進駐的產業類別必須是通訊知識產業、數位內容產業及研發產業，且不得量產，導致多年來招商情況不甚理想，淪為「蚊子園區」。

竹科管理局2018年提出環差變更，希望開放量產，但當時環評委員認為此案應重做環評，至今終於順利通過環評大會這關，未來可開放生物科技、精密機械、通訊、光電元件、綠能產業等量產，但排除高耗能、高汙染的項目。

竹科管理局昨在會中承諾2030年溫室氣體排放量再減少10%，也會針對健康風險物質進行排放總量管制、積極推動用水回收，增加環境生態調查等，順利爭取環評委員認同，同意通過此案。

竹科管理局表示，宜蘭園區是東部地區唯一科學園區，未來園區引進產業將呼應政府產業創新計劃，與新興技術鏈結，例如生醫光電、精準醫療、5G、機器人、綠能等，使在地產業轉型升級，預計將增加4,500工作機會。

目前宜蘭園區核准進駐廠商共29家，土地出租率僅9.88%，竹科管理局表示，隨著環評通過開放產業量產，將有效提升進駐廠商數及土地出租率，加速推動產業聚落成型，目前宜蘭園區第二標準廠房已在興建，預計2021年完工。

王永壯表示，過去由於宜蘭園區量產環評尚未通過時，暫不會向回流台商推薦在宜蘭園區設廠，不過未來只要符合條件的台商，都很歡迎投資宜蘭園區，科技部也會多加宣傳。