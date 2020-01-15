親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

開發近逼！石牌三大家族百年宅第恐不保？

被Keanna提告 謝和弦帶莉婭赴警局反告竊盜

竹科宜蘭園區量產環評過關 台商回流新選擇

2020-01-15 18:45經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

竹科宜蘭園區開放量產環評今（15）日過關，未來將開放生物科技、精密機械、通訊、光電元件、綠能產業等五大產業量產。竹科管理局局長王永壯表示，宜蘭園區過去原不開放量產，導致廠商投資卻步，目前土地出租率僅6%，開放量產環評通過後，將會是未來台商回台的選擇之一。

宜蘭科學園區2007年通過環評，2009年施工，2016年進入營運期間，但過去限定進駐的產業類別必須是通訊知識產業、數位內容產業及研發產業，且不得量產，導致多年來招商情況不甚理想，淪為「蚊子園區」。

竹科管理局2018年提出環差變更，希望開放量產，但當時環評委員認為此案應重做環評，至今終於順利通過環評大會這關，未來可開放生物科技、精密機械、通訊、光電元件、綠能產業等量產，但排除高耗能、高汙染的項目。

竹科管理局昨在會中承諾2030年溫室氣體排放量再減少10%，也會針對健康風險物質進行排放總量管制、積極推動用水回收，增加環境生態調查等，順利爭取環評委員認同，同意通過此案。

竹科管理局表示，宜蘭園區是東部地區唯一科學園區，未來園區引進產業將呼應政府產業創新計劃，與新興技術鏈結，例如生醫光電、精準醫療、5G、機器人、綠能等，使在地產業轉型升級，預計將增加4,500工作機會。

目前宜蘭園區核准進駐廠商共29家，土地出租率僅9.88%，竹科管理局表示，隨著環評通過開放產業量產，將有效提升進駐廠商數及土地出租率，加速推動產業聚落成型，目前宜蘭園區第二標準廠房已在興建，預計2021年完工。

王永壯表示，過去由於宜蘭園區量產環評尚未通過時，暫不會向回流台商推薦在宜蘭園區設廠，不過未來只要符合條件的台商，都很歡迎投資宜蘭園區，科技部也會多加宣傳。

環評竹科綠能

延伸閱讀

春聯套色錯誤重印 賀卡印成宜蘭國

淡北道路開發案過環評 侯友宜：拚112年通車

宜蘭縣府回收春聯1千份重印 廠商套色錯誤自行...

Formosa宜蘭國際馬拉松即將登場 邊飽邊...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

南港世界明珠開發案 銷售金額衝上170億元

2020-01-15 16:56

住過都說好！台東登「全球好客城市第七名」

2020-01-15 16:35

星宇航空拓航線！ 4月開飛宿霧

2020-01-15 15:50

蘇花改通車 觀光族搶百億大餅

2020-01-15 14:44

年節買氣激勵 松果購物業績旺

2020-01-15 14:44

榮剛 航太訂單看到下半年

2020-01-15 14:44

貨櫃輪三利多 長榮、萬海、陽明可望受惠

2020-01-15 14:44

申購熱潮過後》和潤衝百億營收 再闢「五大戰線」搶市

2020-01-15 13:26

台酒推出形象廣告 回味往昔紀錄當下

2020-01-15 11:58

全國電祭3C家電破盤五天 年前超強檔線上線下同步開跑

2020-01-15 11:07

松果購物搶年節商機 攜手東稻家居開立品牌日

2020-01-15 11:04

新金寶集團尾牙獎金破千萬 搖滾天王伍佰重磅亮相

2020-01-15 10:22

休息站霸主不玩了 南仁湖老董從一台霜淇淋機起家

2020-01-15 10:02

股王大立光的這項痛點 等著剛連任成功的蔡英文解決

2020-01-15 08:38

台化「騰籠換鳥」 衝刺高值化

2020-01-15 00:41

台化尾牙王文潮成特定來賓 秘密計畫意外曝光

2020-01-15 00:38

台塑贊助AI開發 效益顯現

2020-01-15 00:37

工研院3策略 升級南台灣產業

2020-01-15 00:34

東方領袖講座／法務部長蔡清祥：公司治理除弊 五對策

2020-01-15 00:32

南仁湖易主 三地鍾嘉村接手

2020-01-15 00:32

基隆港去年客運量創高

2020-01-15 00:31

策略行銷／廖英熙 台灣槍王變身隱形冠軍

2020-01-14 23:33

失智照護／懷舊治療 喚回遺失記憶

2020-01-14 23:33

行銷望遠鏡／神祕、驚喜、希望…福袋賣點

2020-01-14 23:33

古書今贏／八個嚴謹的好習慣

2020-01-14 23:33

上銀看景氣 春燕季底報到

2020-01-14 23:32

卓永財：ECFA早收清單有望延長

2020-01-14 23:25

陸客不來自己來 官民協力拚觀光

2020-01-14 23:15

南仁湖董座李清波退而不休 助青年創業

2020-01-14 23:13

陸客解禁不樂觀 旅宿業憂脫售潮

2020-01-14 23:12

奧黛莉EASY SHOP 農曆年開運新主張「心花開·好運來」

2020-01-14 22:07

東森房屋TOP100表揚大會 仲介菁英齊聚一堂

2020-01-14 21:43

信昌化工廠區冒黑煙 高市環保局要告發

2020-01-14 20:32

台塑集團秘密計畫尾牙意外曝光：將殺進掃地機器人市場

2020-01-14 20:20

菸酒公司提早備戰520商機 除總統紀念酒還要推國宴酒

2020-01-14 19:28

台化副董洪福源：2020要推騰籠換鳥政策

2020-01-14 19:00

板橋大遠百首入百億俱樂部 精品、化妝品表現強勁

2020-01-14 18:43

菸酒公司今年目標 打通國際市場通路

2020-01-14 17:40

春節疏運保順暢 桃園機場聯外交通多樣化選擇

2020-01-14 17:15
看更多

熱門文章

休息站霸主不玩了 南仁湖老董從一台霜淇淋機起家

2020-01-15 10:02

股王大立光的這項痛點 等著剛連任成功的蔡英文解決

2020-01-15 08:38

台塑集團秘密計畫尾牙意外曝光：將殺進掃地機器人市場

2020-01-14 20:20

新金寶集團尾牙獎金破千萬 搖滾天王伍佰重磅亮相

2020-01-15 10:22

謝金河評郭台銘：從政要有中心思想

2020-01-15 15:07

南仁湖易主 三地鍾嘉村接手

2020-01-15 00:32

台化「騰籠換鳥」 衝刺高值化

2020-01-15 00:41

金管會祭二招管目標到期債投資型保單 最快2月上路

2020-01-14 19:37

金融業去年大賺6,341億 創新高

2020-01-14 23:25

美外匯黑名單 我未入列

2020-01-14 23:30

高通5G晶片傳降價 牽動聯發科毛利率

2020-01-15 00:32

換新鈔把握這五日 七家公股銀明日起提供兌換新鈔服務

2020-01-15 14:19

PC換機潮爆發 台系鏈來電

2020-01-14 23:28

上銀看景氣 春燕季底報到

2020-01-14 23:32

5G標金煞不住 上看1,500億

2020-01-14 23:31

街口跨境支付 挺進日本

2020-01-14 23:17

台化尾牙王文潮成特定來賓 秘密計畫意外曝光

2020-01-15 00:38

中日聯姻代表 中國信託ANA聯名卡請來林志玲當代言人　

2020-01-14 20:20

新壽獵地 相中台中七期地王

2020-01-15 00:02

台塑贊助AI開發 效益顯現

2020-01-15 00:37

子女婚嫁贈與享100萬免稅

2020-01-15 00:04

味王味精造型悠遊卡 懷舊上市

2020-01-14 19:51

經部：去年超市營收創新高 可望衝破2,000億元

2020-01-15 10:28

投資5G成本大增 電信三雄市值蒸發逾570億

2020-01-15 11:26

王文潮：除菌掃地機器人 今年上市

2020-01-14 19:52

免稅天堂經濟實質規範 趨嚴

2020-01-15 00:05

星宇航空拓航線！ 4月開飛宿霧

2020-01-15 15:50

中信ANA聯名卡 林志玲代言

2020-01-14 19:20

經濟解析／鼠年匯率「29」字頭成常態？滿足美方或護出口成央行兩難

2020-01-15 10:16

5G頻譜標金標高 外資紛調降電信三雄評等

2020-01-14 23:25

我未列觀察名單 楊金龍上月看到蛛絲馬跡

2020-01-14 23:46

5G競標超過1300億 蘇貞昌：標金高低不影響費用

2020-01-15 16:02

財經觀點／3.5GHz頻段競標 陷連續囚徒困境

2020-01-15 00:32

信昌化工廠區冒黑煙 高市環保局要告發

2020-01-14 20:32

投資型保單 金管會二招控管

2020-01-14 23:11

金管會年度目標…打通DBU、OBU

2020-01-14 23:19

菸酒公司提早備戰520商機 除總統紀念酒還要推國宴酒

2020-01-14 19:28

全國電祭3C家電破盤五天 年前超強檔線上線下同步開跑

2020-01-15 11:07

北捷取消8折票 銀行逆勢推聯名卡捷運回饋優惠

2020-01-14 20:21

金管會嚴管目標到期債投資型保單 最快2月上路

2020-01-14 20:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top