溫泉控請收！ TripAdvisor日本人最愛溫泉水療排行出爐

「溫泉」是日本非常自豪的一種在地文化，日本溫泉泡湯體驗更是台灣旅客必備行程之一。全球最大的旅遊平台TripAdvisor® 近日公布「2019年日本最佳溫泉和水療」排行榜首20位，其中不乏網路熱門、百萬美景、秘境名湯，尤其搭配附近景點更可規劃一日、多日溫泉遊行程。

TripAdvisor表示，這份排名是根據日語用戶於過往一年在TripAdvisor的評論得出的結果。從數百處競爭者中脫穎而出、榮登「2019年日本最佳溫泉和水療」排行榜首的佛生山溫泉，揉合簡約現代的建築設計和傳統日式溫泉，並販售以「一把扇子」作為車票的特色溫泉套票，深受日本人喜愛。

第二名則是秋田縣鶴之湯溫泉，擁有傳統木造建築與露天溫泉，搭配冬季雪景更是美不勝收；而第三名青森縣的酸湯溫泉在日本境內馳名以千人風呂、大型傳統男女混浴作為主要賣點，除了混浴池外，也有各自的男湯跟女湯可以選擇。另外，神奈川縣的宮前平源泉，以及長野縣的星野溫泉蜻蜓之湯均是首次上榜。

此外，還有台灣旅客熟知的豐平峽溫泉、草津溫泉大瀧乃湯與大江戶溫泉物語也都榜上有名。在東京近郊的大江戶溫泉物語擁有江戶時代氛圍且提供許多設施，適合一家大小安排一日遊的溫泉主題樂園。

另，深受旅客喜愛的豐平峽溫泉，除了能在泡湯之餘賞楓、賞雪外，著名的「印度咖哩」更是一大亮點，如果吃慣了溫泉饅頭、溫泉蛋等美食，不妨可到此嘗試不同的「特色溫泉美食」。