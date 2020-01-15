環狀線拼通車、春節二利多 環球、大遠百掀板橋百貨戰

捷運環狀線農曆年前可望通車，看好將進一步吸納新店、中永和、新莊地區消費者和春節連假購物人潮，鄰近的板橋大遠百，以及進駐板橋車站的Global Mall（環球購物中心板橋店）近日動作頻頻，要搶農曆年和通車新商機。

板橋大遠百將自1月23日（小年夜）至2月19日推出媲美周年慶規格的買千送百活動，服飾當日累計滿5,000送400最優惠，看好新年添新衣的消費動能。此外，國際精品也推出滿10,000送500，名品亦有單筆滿5,000送500的優惠，大家電更有滿萬送千的優惠。

百貨主管建議，此時是購入電視、冰箱、洗衣機，以及歐洲高單價家電的好時機，除搭配百貨的滿萬送千，若再加上銀行刷卡回饋，以及HAPPY GO Pay的點數贈送，最高可達21%的回饋。

環球購物中心板橋車站店則以添新櫃方式，像是人氣名店「好滴咖啡」和「丰和日麗」都是全台百貨首店，話題十足，預計可吸引年節需求量大的餐飲人潮。同時，也看好手作體驗風潮，環球購物中心板橋車站店除了近期引進的花果製作、手作陶藝、銀飾教學新櫃等，捷運環狀線即將通車和春節人潮，來自新竹金工銀匠教學工坊的「敲敲金工」也於近日開幕。

板橋大遠百更是氣勢如虹，2019年總營收首度突破百億大關，達100億5,200萬元，較2018年成長3%，也是新北地區首間破億的「百億大店」。板橋大遠百百貨主管指出，板橋大遠百去年全年來客數達2500萬人次，成長5%，分析是因板橋地區的新住民增加，周邊建案也在興建中，許多新來客都是年輕家庭，導致珠寶與童裝表現亮眼。

今年三環三線通車在即，板橋大遠百預計可帶入新店、中和、新莊等約60萬的觸及人口，預估來客數可再成長5%至10%，因此預計2020年目標將成長3%。