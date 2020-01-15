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新北市2019年第3季住宅價格 北大特區創高點

2020-01-15 17:01經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

新北市政府地政局今（15）日公布最新一期住宅價格指數，2019年7月至9月之新北市價格指數分別為101.99、102.13及102.58。新北市指出，新成屋指數走弱，但北大特區續漲，創實價登錄以來高點；此外，捷運沿線指數多呈現穩定上漲趨勢。

新北市地政局表示，2019年7月至9月之新北市價格指數分別為101.99、102.13及102.58，大樓價格指數分別為103.24、104.06及102.89，公寓價格指數分別為99.92、98.33及99.05。

2019年第3季新成屋指數為99.37，與上年同期相較下跌2.3%，趨勢相對走弱。在整體開發區指數方面，淡海新市鎮及林口新市鎮本季指數為102.16、101.64，雖較上季分別下跌1.92%、0.11%，但與上年同期相較仍分別上漲0.97%、2.86%，而台北大學特定區指數持續上漲，指數為111.72，季漲1.4%，創實價登錄以來高點。

新北市政府指出，捷運板南線（板橋段）、捷運板南線（土城段）、中永和線指數2019年第3季指數皆為近年來高點，分別為101.25、104.68、105.07，且均維持明顯上漲趨勢，三重新莊線、新店線及淡水線指數本季則大致呈現持平，顯示捷運站周邊地區價格支撐較強。

觀察各次分區2019年7月至9月的走勢，各月皆呈現3%以內的漲跌互見。其中，板橋土城、中永和、新莊指數持穩，新店8、9月指數分別為99.11、101.59，終結連五個月下跌，汐止8、9月指數分別為101.06、102.78，已達近三年來高點；樹三鶯則在7月達最高點110.75，近二個月呈現下修趨勢。

捷運北大特區

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