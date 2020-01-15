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南港世界明珠開發案 銷售金額衝上170億元

2020-01-15 16:56經濟日報 記者曾仁凱／即時報導

南港輪胎備受矚目的世界明珠舊廠開發案，從今年元旦正式對外公開銷售短短半個月，加上先前潛銷期，南港名譽董事長林學圃今（15）日宣布，總銷金額已經衝上170億元。

南港今天舉行說會，林學圃以「脫胎換骨」形容南港今年的樂觀展望。他說，因為美中貿易戰等因素，台灣人回來了，軟體、RD研發的國際大公司也來了，合力推升國內豪宅、商辦房市同步升溫。

而放眼望去，南港世界明珠的基地面積達9,453坪，是帝寶的兩倍大，台北市已經沒有第二塊這麼大的土地，而且旁邊就是捷運、高鐵、台鐵、轉運站四鐵共構，基地條件非常好。

世界明珠的商辦部分，南港去年9月與國內3C產品通路龍頭聯強國際簽約，成功售出部分辦公大樓，總交易金額高達63.58億元，由於看好後勢，公司現抱持惜售態度，後續以出租為主。住宅部分，南港今天統計目前已售出79戶，占此次住宅總推案量210戶超過三分之一，10樓以下的住宅更是已經全部完售，銷售情況優於預期。

另外法人關心建案銷售的認列方式？林學圃表示，世界明珠案的土地成本為25億元，建築成本估計150億元，銷售成本50億元。法人按此推估，南港潛在開發利益上看600億元。

世界明珠案去年底動工後，預計要4年至4年半才會完工，公司不採完工比例法認列，南港董事會先前已通過擬透過出售主導開發案的子公司南榮40%股份的方式，讓每年都能有土地開發的相關盈餘入帳，挹注公司獲利。林學圃今重申，南榮股權出售的部分，希望今年內能夠落實。

另外長期目標，南港也考慮以減資方式把錢還給股東，目標股本要從目前的83.39億元減資一半，瘦身到40億元左右，以拉高每股獲利。但減資計畫目前尚沒有時間表。

南港名譽董事長林學圃。 記者曾仁凱／攝影
南港名譽董事長林學圃。 記者曾仁凱／攝影
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世界明珠減資

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