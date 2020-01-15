住過都說好！台東登「全球好客城市第七名」

全球線上訂房品牌Booking.com致力於打造讓每個人都能更輕鬆體驗世界的平台，根據使用者評分頒發的「2020旅客評分卓越獎Traveler Review Awaeds」邁入第八年，除了針對優質住宿合作夥伴作統整外，今年更首次納入交通服務，包括租車或機場計程車等，盼能藉此肯定親切待客的合作夥伴，這次全球有將近一百萬個商家（986,449）獲獎。讓旅客都有美好的體驗。

另外，Booking.com特別統整各國家地區的獲獎數與比例，義大利（130,253間）獲獎住宿最多蟬聯3年冠軍，緊接著為西班牙與法國。不讓土耳其「格雷梅」與越南「峰牙-己榜」等地專美於前，好山好水的「台東」以高比例的獲獎住宿，獲評選為「全球好客城市」第七名，顯示出優質住宿品質，讓旅客住過都說讚。

為讓旅客有更優質的旅行體驗，Booking.com特別根據各國獲獎住宿比例獲獎比例評選出「全球十大好客城市」。其中值得一提的是土耳其的「格雷梅」已連續兩年奪下全球最好客城市之冠，顯示土耳其的友善廣獲全球旅客喜愛。後二至六名則依序為斯洛伐克塔特蘭斯卡魯門尼卡、越南峰牙己榜、斯洛維尼亞科巴里德、德國科赫姆德國、愛爾蘭杜林愛爾蘭，而以豐富大自然廣受旅客喜愛的台東則名列「全球最好客城市」第七名，義大利謝納、巴西蒙特沃德和紐西蘭提卡波湖則分別為第八至十名。

Booking.com近年致力於提供旅客更完整、便利的旅遊服務，因此首次將「旅客評分卓越獎」的範圍擴及租車和機場計程車業者。Booking.com的機場租車服務於全球750個地區營運，今年獲得「旅客評分卓越獎」的租車服務共有來自27個不同地區共 2,114 名駕駛獲獎。全球獲獎最多的租車取車地點包括義大利阿爾蓋羅機場（13個）、西班牙梅諾卡機場（12個）、波蘭克拉科夫機場（12個）、澳洲阿德萊德機場（12個）、紐西蘭基督城機場（12個）等地。

Booking.com 資深副總兼行銷總監 Arjan Dijk 表示：「我非常榮幸可以宣布今年的得獎者，這些業者與我們一同帶給旅客美好的體驗，此次有將近 1 百萬名住宿業者和交通服務業者獲獎。我們的使命是讓每個人都能輕鬆體驗世界，令人驕傲的是，在整個旅遊產業中，有為數不少的業者持續獲得好評，在全球旅宿業中立足頂尖的地位。」