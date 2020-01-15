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節慶送禮暖心顧荷包 華航Logo商品最低六六折

2020-01-15 16:11經濟日報 記者楊文琪／即時報導

農曆新年就要到來，華航商品零售通路優惠不打烊，持續推出機上購買及網路預訂促銷；另外，緊接在春節後的西洋情人節，買禮溫暖情人心還能省荷包，眾多商品最低下殺六六折。

1~2月華航「e-Shopping」網路預購免稅品（機上提貨），品項更多，回饋最優，除有一件八八折、兩件八五折、三件八折超值優惠（部分商品除外），折扣後單筆滿美金250元另加贈華航行李箱保護套。於機上購買「Sky Boutique」雜誌之免稅品，也享有九折優惠（部分商品除外）；伊麗莎白雅頓黃金導航膠囊、植村秀全能奇蹟金萃潔顏油、Godiva巧克力禮盒均推出新年限量版，另有diptyque青蕨淡香精、歐舒丹新經典玫瑰皇后系列套裝等，都是熱門推薦商品。

除免稅品外，機上「Home Delivery」（送貨到府）雜誌／「eMall」網路購物平台，部分LOGO商品有六六折超低折扣，如1-2月主力商品「華航X萬國通路行李箱」，購買即贈收納三件組、行李箱束帶、行李箱保護套，原價6,980元現在只要4,607元，旅行必備品就能一次帶回家。

華航看好節慶送禮需求，不論是機上或網路購物皆提供多樣化選擇，讓消費者送禮送到心坎裡；同時華航服務不斷精進，繼2019年2月與戶外運動品牌The North Face合作的全新盥洗包上線後，陸續推出紅色、黑色和迷彩，今年春季還有神祕新色包裝登場，預計再掀一波討論話題。

農曆新年就要到來，華航商品零售通路優惠不打烊，持續推出機上購買及網路預訂促銷；另...
農曆新年就要到來，華航商品零售通路優惠不打烊，持續推出機上購買及網路預訂促銷；另外，緊接在春節後的西洋情人節，買禮溫暖情人心還能省荷包，眾多商品最低下殺六六折。　圖／華航提供
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華航免稅網路購物

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