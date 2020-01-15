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統一限量「龍藏經」圖騰滿漢御品 即日開賣

2020-01-15 15:42經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

統一的滿漢御品總在年節到來前夕推出，每次都是搶購一空，限量再加上充滿年節喜慶的外包裝， 成為送禮，或是給忙碌生活，沒空到餐館好好吃一餐，但用餐時間又想犒賞自己的好選擇。

今年精品生活麵滿漢御品春節強勢回歸，再度跨界「故宮精品」，讓「龍藏經」圖樣融入春節限量版滿漢御品包裝中，將中華飲食文化代表之一的牛肉麵，龍藏經圖騰限量組合即日起將在全台16間指定7-11與電商MOMO正式開賣，限量9,500碗組合，每組售價台幣248元。

統一代理發言人凃忠正表示，這次與國寶珍品結合，故宮精品不僅相當重視與滿漢御品的合作，更為此加碼推出限定活動，民眾只要農曆新年期間在故宮商店消費即有機會獲得「龍藏經」圖騰限量紅包，讓新的一年祝福滿滿。

滿漢御品從內到外都保持中華料理文化，十分注重色、香、味、形、器間的協調，吃法也相當講究。滿漢御品不僅以一頭牛僅1%的特選腱肉為名，由非油炸波浪麵專利技術製成的麵體也不容小覷。

建議用100度C的熱水沖泡約四分半鐘，才能品嘗到內厚邊薄的紮實咬勁，此外，用青蔥、青梗菜、蒜苗製成的蔬菜包加入湯頭後具有畫龍點睛的效果，能提升湯頭甜味，口感上甘甜不膩。

限量「龍藏經」圖騰滿漢御品即日開賣。 圖／業者提供
限量「龍藏經」圖騰滿漢御品即日開賣。 圖／業者提供
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統一代理發言人凃忠正宣佈滿漢御品限量款，即日起將在全台16間指定7-11與電商M...
統一代理發言人凃忠正宣佈滿漢御品限量款，即日起將在全台16間指定7-11與電商MOMO正式開賣。 圖／業者提供
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故宮春節電商

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