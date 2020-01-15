台酒推出形象廣告 回味往昔紀錄當下

台灣菸酒公司與金獎導演黃信堯合作，將台酒的企業形象以導演獨特的視角詮釋創作，用「台灣的味道」演繹那份佇足在台灣人心中不曾離開的老字號常年的溫暖陪伴，以影像創作向大家分享台酒年復一年腳踏實地為了在台灣這個寶島上奮鬥的人們所付出的心血與努力，除了維繫傳統供應穩定品質的產品，並且戮力開創研發新興商品，期許展望未來台酒這個長青企業與時俱進，繼續堅守崗位為台灣人服務。

此次台酒企業形象廣告影片共有五部，各代表著不同的主題。「台灣的味道」用味覺與嗅覺，勾喚起大家對台酒的記憶。「每個村子都有一間柑仔店」以過去台灣社會熟悉的柑仔店比喻台酒親切服務、產品多元的供應。

「啤酒協奏曲」則是以後現代工業風格的創作，呈現啤酒廠包裝作業實景。「傳說中的米酒」用台灣人的習俗麻油雞坐月子，俏皮詮釋公賣局米酒這個民生必需品在台灣人心中的重要性。「鄉愁」訴說著在海外打拼的台灣青年心中的苦悶，藉由玉山高粱酒熟悉的味道抒發鄉愁。

台酒團隊希望能透過這五部影像作品帶給社會大眾全新的意象，把踏實耕耘、在地陪伴守護的心意傳達到觀影者心中。五部形象廣告將陸續於過年前於台酒影音 YouTube頻播放。

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