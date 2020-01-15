親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／越南、新加坡轉向 圍堵中共新戰略聯盟成形

誰的恐怖份子？蘇萊曼尼之死將引爆美伊大戰？

台酒推出形象廣告 回味往昔紀錄當下

2020-01-15 11:58經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

台灣菸酒公司與金獎導演黃信堯合作，將台酒的企業形象以導演獨特的視角詮釋創作，用「台灣的味道」演繹那份佇足在台灣人心中不曾離開的老字號常年的溫暖陪伴，以影像創作向大家分享台酒年復一年腳踏實地為了在台灣這個寶島上奮鬥的人們所付出的心血與努力，除了維繫傳統供應穩定品質的產品，並且戮力開創研發新興商品，期許展望未來台酒這個長青企業與時俱進，繼續堅守崗位為台灣人服務。

此次台酒企業形象廣告影片共有五部，各代表著不同的主題。「台灣的味道」用味覺與嗅覺，勾喚起大家對台酒的記憶。「每個村子都有一間柑仔店」以過去台灣社會熟悉的柑仔店比喻台酒親切服務、產品多元的供應。

「啤酒協奏曲」則是以後現代工業風格的創作，呈現啤酒廠包裝作業實景。「傳說中的米酒」用台灣人的習俗麻油雞坐月子，俏皮詮釋公賣局米酒這個民生必需品在台灣人心中的重要性。「鄉愁」訴說著在海外打拼的台灣青年心中的苦悶，藉由玉山高粱酒熟悉的味道抒發鄉愁。

台酒團隊希望能透過這五部影像作品帶給社會大眾全新的意象，把踏實耕耘、在地陪伴守護的心意傳達到觀影者心中。五部形象廣告將陸續於過年前於台酒影音 YouTube頻播放。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台酒推出形象片柑仔店，以過去台灣社會熟悉的柑仔店比喻台酒親切服務、產品多元的供應...
台酒推出形象片柑仔店，以過去台灣社會熟悉的柑仔店比喻台酒親切服務、產品多元的供應。圖／台酒提供
分享

台酒廣告坐月子

延伸閱讀

520總統就職 台酒推超限量紀念酒

菸酒公司提早備戰520商機 除總統紀念酒還要...

英粉看過來 小英總統紀念酒520前推出

菸酒公司今年目標 打通國際市場通路

相關新聞

股王大立光的這項痛點 等著剛連任成功的蔡英文解決

2020-01-15 08:38

新金寶集團尾牙獎金破千萬 搖滾天王伍佰重磅亮相

2020-01-15 10:22

全國電祭3C家電破盤五天 年前超強檔線上線下同步開跑

2020-01-15 11:07

松果購物搶年節商機 攜手東稻家居開立品牌日

2020-01-15 11:04

休息站霸主不玩了 南仁湖老董從一台霜淇淋機起家

2020-01-15 10:02

台化「騰籠換鳥」 衝刺高值化

2020-01-15 00:41

台化尾牙王文潮成特定來賓 秘密計畫意外曝光

2020-01-15 00:38

台塑贊助AI開發 效益顯現

2020-01-15 00:37

工研院3策略 升級南台灣產業

2020-01-15 00:34

東方領袖講座／法務部長蔡清祥：公司治理除弊 五對策

2020-01-15 00:32

南仁湖易主 三地鍾嘉村接手

2020-01-15 00:32

基隆港去年客運量創高

2020-01-15 00:31

策略行銷／廖英熙 台灣槍王變身隱形冠軍

2020-01-14 23:33

失智照護／懷舊治療 喚回遺失記憶

2020-01-14 23:33

行銷望遠鏡／神祕、驚喜、希望…福袋賣點

2020-01-14 23:33

古書今贏／八個嚴謹的好習慣

2020-01-14 23:33

上銀看景氣 春燕季底報到

2020-01-14 23:32

卓永財：ECFA早收清單有望延長

2020-01-14 23:25

陸客不來自己來 官民協力拚觀光

2020-01-14 23:15

南仁湖董座李清波退而不休 助青年創業

2020-01-14 23:13

陸客解禁不樂觀 旅宿業憂脫售潮

2020-01-14 23:12

奧黛莉EASY SHOP 農曆年開運新主張「心花開·好運來」

2020-01-14 22:07

東森房屋TOP100表揚大會 仲介菁英齊聚一堂

2020-01-14 21:43

信昌化工廠區冒黑煙 高市環保局要告發

2020-01-14 20:32

台塑集團秘密計畫尾牙意外曝光：將殺進掃地機器人市場

2020-01-14 20:20

菸酒公司提早備戰520商機 除總統紀念酒還要推國宴酒

2020-01-14 19:28

台化副董洪福源：2020要推騰籠換鳥政策

2020-01-14 19:00

板橋大遠百首入百億俱樂部 精品、化妝品表現強勁

2020-01-14 18:43

菸酒公司今年目標 打通國際市場通路

2020-01-14 17:40

春節疏運保順暢 桃園機場聯外交通多樣化選擇

2020-01-14 17:15

基隆郵輪碼頭服務智慧化 全台第一組自助報到機啟用

2020-01-14 15:44

林口社宅第二波招租今抽籤 最快3月入住

2020-01-14 15:32

台南網美打卡新地標PGO電車門市 15日開幕

2020-01-14 15:11

茶飲雙雄去年旺 今年營收再戰新高

2020-01-14 14:35

年節吸睛伴手禮 台南晶英推麻將、金幣招財開運甜點

2020-01-14 10:38

素食者有福了！八方雲集新蔬食水餃鍋貼一顆6元

2020-01-14 10:19

最「本土」的外商CEO黃麗燕 輸在起跑點也不畏懼

2020-01-14 09:22

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32
看更多

熱門文章

休息站霸主不玩了 南仁湖老董從一台霜淇淋機起家

2020-01-15 10:02

股王大立光的這項痛點 等著剛連任成功的蔡英文解決

2020-01-15 08:38

台塑集團秘密計畫尾牙意外曝光：將殺進掃地機器人市場

2020-01-14 20:20

富邦VIX淨值跌到2.5元 證交所二度發示警公告

2020-01-14 18:39

靠玩外匯可以吃一輩子不工作？ 網友點出關鍵重點

2020-01-14 14:12

悠遊卡有濃濃古早味 味精造型悠遊卡懷舊上市

2020-01-14 15:57

金管會祭二招管目標到期債投資型保單 最快2月上路

2020-01-14 19:37

台化「騰籠換鳥」 衝刺高值化

2020-01-15 00:41

新金寶集團尾牙獎金破千萬 搖滾天王伍佰重磅亮相

2020-01-15 10:22

金融業去年大賺6,341億 創新高

2020-01-14 23:25

金融業2019年獲利6341億元 創下歷史新高

2020-01-14 16:06

美外匯黑名單 我未入列

2020-01-14 23:30

鎖定500萬換車潮 Gogoro VIVA Lite 新款上市

2020-01-14 15:04

高通5G晶片傳降價 牽動聯發科毛利率

2020-01-15 00:32

街口跨境支付 挺進日本

2020-01-14 23:17

PC換機潮爆發 台系鏈來電

2020-01-14 23:28

5G標金煞不住 上看1,500億

2020-01-14 23:31

上銀看景氣 春燕季底報到

2020-01-14 23:32

勞動部調查 勞工下班後接到LINE交辦工作時數創新高

2020-01-14 16:33

勞動部調查 勞工平均規畫61.1歲就要退休

2020-01-14 18:55

選後內閣人事 金管會主委顧立雄：我被告知留任

2020-01-14 15:57

台化尾牙王文潮成特定來賓 秘密計畫意外曝光

2020-01-15 00:38

南仁湖易主 三地鍾嘉村接手

2020-01-15 00:32

哈日族看過來！街口支付搶頭香 台人遊日祭20%超高回饋

2020-01-14 14:31

新光金旗下元富證登陸喊卡 金管會：與合作方有關

2020-01-14 15:24

呼應蔡英文八字箴言 顧立雄：兩岸金融監理持開放態度

2020-01-14 16:57

群創走出去年低谷 3B戰略拚反彈

2020-01-14 14:35

林口社宅第二波招租今抽籤 最快3月入住

2020-01-14 15:32

中日聯姻代表 中國信託ANA聯名卡請來林志玲當代言人　

2020-01-14 20:20

科技部新竹科學園區管理局 14日揭牌正名

2020-01-14 17:34

台化副董洪福源：2020要推騰籠換鳥政策

2020-01-14 19:00

慘！這四大行業最常加班做白工 無加班費無補休

2020-01-14 18:14

桃機第三跑道環評再審 環委挨批「不認真」成箭靶

2020-01-14 17:33

520後是否更上一層樓 顧立雄：目前未獲徵詢

2020-01-14 19:10

高通價格戰 郭明錤：恐影響聯發科5G晶片利潤

2020-01-14 16:32

台塑贊助AI開發 效益顯現

2020-01-15 00:37

中信ANA聯名卡 林志玲代言

2020-01-14 19:20

街口保證收益踩紅線 顧立雄：鼓勵創新但不能接受吸金

2020-01-14 16:27

王文潮：除菌掃地機器人 今年上市

2020-01-14 19:52

新台幣匯率續揚 終場升值1分收29.942元逾一年半新高

2020-01-14 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top