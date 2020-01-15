全國電祭3C家電破盤五天 年前超強檔線上線下同步開跑

全國電總座林政勳 記者張義宮╱攝影 分享 facebook 歲末年終，是家電換購的熱門季節，全國電於全台320家門市及線上購物平台，同步舉辦一連五天的3C家電破盤活動，數十款限時限量破盤價3C家電，折扣最低直逼五折，多款大電視、冰箱、洗衣機破盤價直接下殺一萬，電視、冰箱、洗衣機、調理家電、空氣清淨機指定款還有獨家加碼禮。

全國電指出，3C數位也有優惠，1月19日前全館指定家電九折回饋、指定電腦30期分期0利率，限定款筆電加碼送原廠保固1年；破盤價活動除了單品降價、分期、折扣優惠外，全館滿萬元以上並上網登錄可抽「亞洲萬里通」里數，單筆消費滿2萬元以上還可參加「加1元再多1件精選商品」。

不同滿額門檻可以以1元加購得烤箱、淨水器、電動牙刷、除濕機、掃地機器人、dyson空氣清淨機、甚至是市價32,900元的LAURASTAR高壓蒸汽熨斗。

全國電表示，廣邀請品牌合作夥伴共同推出加碼優惠，指定品牌機種空調、冰箱、洗衣機送原廠贈品。為了讓消費者年終換購家電更輕鬆，破盤活動期間購物，不限金額享6期0利率，使用特定銀行信用卡最高回饋5千，消費者也可以選擇使用LINE PAY及Pi 拍錢包等行動支付方式付款，相當便利。

全國電觀察，消費者總會在年終獎金入袋時，為全家人換購生活家電，大電視、冰箱、洗衣機、年終掃除必備的吸塵器及掃地機器人，氣炸鍋、調理鍋、IH電子鍋等能讓料理更輕鬆、好上手，變化出豐富年菜的調理小家電，都是除舊佈新的人氣家電。

年節團圓圍爐，適合一家大小同樂的SWITCH遊戲機、年假宅在家追劇的iPad、各品牌平板等娛樂3C也相當搶手。其中又以大尺寸電視、大容量冰箱及洗脫烘洗衣機蟬連年終換購的首選家電。