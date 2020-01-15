松果購物搶年節商機 攜手東稻家居開立品牌日

農曆新年倒數，許多消費者都趕緊籌備「新年煥新家」，為全年度帶來新氣象及好風水。興櫃電商松果購物（6740）看準年前家具購置需求，首度攜手知名「H&D東稻家居」推出品牌名店周，祭出最殺商品吸客，下殺3.8折起，致力打造線上最齊全生活家居通路。據松果統計，近一周居家生活品類業績成長近兩成，以沙發銷售最佳，此次品牌日，可望為其營運帶來正面挹注。

松果目前合作廠商數已超過5,000家，透過整合線上360度的數位資源，幫助廠商扭轉傳統的行銷運作法則，帶動其運營成效表現，其中又以居家生活類占比逾四成，是為銷售大宗。

松果表示，年前通常居家生活品類商品，都會有一波買氣，今年也很希望透過品牌力，帶動品類的買氣跟廠商加入，也一直在觀察評價對於消費者購買決策是很大的助力，諸多因素考量下，選擇在此時間點首度與H&D東稻家居合作開品牌日，預期效果將會有不錯的表現。

進一步解析家居市場，松果指出，實體受限地域空間且租金高漲，讓過往的體驗財也在網購闖出銷售佳績，松果正是看準新世代的生活型態趨勢講究多元風格、親民價格等需求，透過顛覆傳統家具業的經營方式，目標打造全新網購居家的快時尚商機。