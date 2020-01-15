股王大立光的這項痛點 等著剛連任成功的蔡英文解決

圖／大立光執行長林恩平。 圖片提供／遠見 分享 facebook 受惠於智慧型手機多鏡頭的趨勢，股王大立光2019年的稅後純益達到282.62億元創下歷史新高，不過大立光也面臨到產能滿載的問題。執行長林恩平希望在2023年完成新廠建設，但若與中國的競爭對手比拚，速度似乎無法勝出，因此若要加碼產能、拉大與競爭者的距離，「這一缺」就會是方才連任成功的總統蔡英文，不得不面對的問題。

1月10日，股王大立光舉行一年一度的媒體餐敘，選在台北敦化北路的高檔涮涮鍋餐廳「海峽會」舉行。

一走進餐廳，卻看不見任何媒體餐敘指引標示，問了服務人員後，才被帶進包廂內，足見大立光執行長林恩平的低調個性。

和過往一樣，林恩平總如重操舊業似的，像個小兒科醫師一樣，時而叮嚀在場記者少喝含糖飲料、多喝溫開水，時而談到打坐對睡眠的益處。

但和去年不同的是，今年這位「省話一哥」臉上多了笑容。相較於2018年全年稅後純益為181.68億元，比2017年衰退6.18％，2019年的稅後純益達到282.62億元，營收、純益與每股純益都創下歷史新高，等於每天開門就賺進約7743萬元，無怪乎林恩平比往常放鬆不少。

有號稱「地表最強蘋果分析師」稱號的天風國際證券分析師郭明錤點名，大立光仍是今年智慧型手機領先投資目標。摩根史坦利（Morgan Stanley）也看好大立光2020年發展。對此，林恩平僅淡淡地說，「他們會算命，但我們不會，」但言談間仍盡是對大立光布局的自信。

利多1〉搭上多鏡頭列車

林恩平會如此有信心，第一個原因和智慧型手機多鏡頭趨勢有關。大立光不只受惠蘋果搭載多鏡頭趨勢，更成功打進非蘋陣營。

外資分析師指出，智慧型手機銷量成長停滯，但各大廠卻不斷增加鏡頭，如去年10月上市的iPhone 11已配備三鏡頭，12月上市的小米新機更具備五鏡頭，對大立光是好消息。

目前，大立光在業界技術領先的8P（指8片塑膠）鏡頭，已在去年12月上市的小米新機首度亮相。

林恩平分析，8P鏡頭無論是中心到周圍解像力，都比7P好，更能呈現高畫素、大光圈特色，主要用在高階產品較多，預計今年會有更多客戶導入。

不過，其他競爭者都已陸續開發G＋P（玻璃加塑膠）鏡頭。亞光董事長賴以仁就認為，相較於塑膠鏡片，玻璃鏡片更耐高溫、高溼、防塵，可補足塑膠鏡片的不足，2020年勢必是手機G＋P鏡頭的起飛年。

在手機領域以塑膠鏡頭為主的大立光，也早就布局G＋P鏡頭，主要用在較高階機種。林恩平透露，大立光目前玻璃鏡片都以外購為主，若未來G＋P鏡頭需求變大，玻璃鏡片將朝向自製，以因應趨勢。

「市場競爭就是製造力的比賽，」林恩平強調，大立光已擁有逾2700項專利，「幾乎5P（5片塑膠）以上（鏡頭）全包了」，最新的9P（9片塑膠）鏡頭也在開發中。

利多2〉新廠2023年完工

第二個利多，是大立光新廠在2023年完工，解決目前產能滿載的問題。

去年底，大立光傳出將依據「資金匯回專法」匯回3.65億美元（約新台幣111億元）回台，加碼投入土地、廠房和設備等投資。

林恩平證實，位於台中、總面積約1萬5000坪的三塊土地，將從今年上半年到明年陸續動土，預估最快會在2023年量產。

和其他科技大廠一樣，大立光也面臨「五缺」中缺地的困境。業界人士觀察，若要建光學大廠，上述三塊土地並不算大，使大立光必須把地基挖深，才能增加容積。

林恩平解釋，是為了安全考量，才把工地地基挖深。三塊地裡，有兩塊會挖到地下兩層，一塊會挖到地下三層，每層高度都是五到六公尺。

目前，大立光在台灣共有13個廠區，其中9個土地是自有。新建廠房往往得具備無塵室，光空調工程就得耗費逾20億元，工期動輒兩、三年，林恩平認為，若只租個三、四年，不符合經濟效益，除非看到格局特別方正的地，否則不考慮再租新廠房。

不過，可能讓林恩平憂心的是，中國競爭對手蓋的新廠房，往往只有一、兩層，完工速度會更快。

而且，大立光目前產能已滿載，導致研發多時的「祕密武器」在產能不足下只能暫緩。林恩平無奈表示，研發進度不會停，但若要量產，可能就沒辦法，只能找廠商合作。

這顯示，儘管大立光財報數字亮眼，也跟上多鏡頭最新趨勢，但若要加碼產能，拉大與競爭者的距離，「缺地」仍是必須解決的痛點。

這是剛連任成功的總統蔡英文，不能不面對的老問題。

（作者／陳育晟 攝影／陳育晟 本文出自2020.01.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）