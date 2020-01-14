奧黛莉EASY SHOP 農曆年開運新主張「心花開·好運來」

台灣國民內衣店EASY SHOP，農曆年開運新主張《放開心穿開運．心花開好運來》，全民最夯開運洗腦神曲，再度引爆從北到南學生族、OL上班族、菜籃族，全民一起瘋跳開運舞。

EASY SHOP每逢農曆年即推出一系列正宗獨家開運內衣，成為熱銷人氣重點，今年EASY SHOP更推出超過百餘款色的開運內衣，限定款即日起至2月2日快閃開運五折限定優惠。

不論是想要顏色開運，或是款式機能取勝，都可在全台門市與官網找到適合自己的開運內衣。

開運內衣為台灣奧黛莉公司EASY SHOP的獨家註冊商標，迄今已達24年之久，今年以獨創的洗腦歌《心花開好運來》開運神曲，持續倡導「開心即開運」的自主開運精神，並透過廣告影片號召各行各業各年齡層的素人一起大跳開運舞。

EASY SHOP主張「內衣」是最能開啟女性開心與自信的能量，具有強力的「開運」效果，期待從一件內衣就能導引女性放開心，從一個微小的舉動開始，引發一連串正面的開運能量，並進而將開心、歡樂的正面能量，渲染給週遭的朋友。

女性消費者都可以針對自己胸型需求，結合能量色彩學找到最適合的內在美，讓自己由內而外散發開心，創造正面的開運能量。

像是穿上紫色開運內衣，象徵紫氣金來祥瑞降臨，紫遇貴人帶來財富好運。青色開運內衣，青銅是古代錢幣，象徵著把財運穿在身上。雀綠開運，孔雀向來代表吉祥美好之兆，雀綠色的開運內衣可帶來幸福預感。