東森房屋TOP100表揚大會 仲介菁英齊聚一堂

東森房屋今（14）日在台中臻愛花園飯店盛大舉行「東森房屋榮耀再現」全台TOP100仲介菁英表揚大會暨尾牙餐宴，全台234名超級房仲現身領獎，東森集團策略執行長王令麟也特別現身頒獎，鼓舞士氣。

王令麟指出，去年台灣房屋交易全年成交30萬棟，較2018年成長8%。雖市場預估今年的房產交易持平，但他看好今年景氣會好轉，去年11月台灣存款45兆，台商回流、股市熱絡，房市交易有提升機會。

王令麟表示，雖然東森房屋前幾年以保守穩健經營，目前在市場上的位置還有進步空間，但一定會儘快進入市場前五名。

此次仲介菁英表揚大會增設了「森活家績優獎」，表揚在複合店經營有成的店家。東森房屋回歸集團經營後，隨即推出創新的複合店經營模式，藉由集團各項的豐沛資源與商業管道，如分眾屏幕業務、網連通社交電商等服務，擴大各項業務的推廣。

「森活家績優獎」得主，東森房屋三峽北大加盟店東廖麟鑫指出，透過東森集團旗下的「分眾媒體」電梯電視廣告，除了讓房仲業務有額外收入，還藉機熟識社區管委會人員，融入當地的生活圈，不但擴充人脈，也拓展金脈。

東森房屋的「線下聯盟」擁有龐大的導客資源，運用東森自然美的300家店、ETtoday東森寵物雲91門市與東森房屋加盟店結盟，提供相關優惠、相互導客，再加上東森購物高價值的會員，已成為專屬於東森集團的品牌優勢。

目前，此模式已在東森房屋桃園大業加盟店展現成果，在63筆導客名單中，就有6組賣方、8組買方共24組，高達38%精準導客率，未來集團更將針對東森購物的7.7萬名VIP會員，成立專門的禮賓小組，將有購屋需求的VIP客戶導客至東森房屋。

去年東森房屋業績更甚往年，千萬經紀人的人數為翻倍成長，依序為豐原成功加盟店林以幀、豐原成功加盟店墶睿凱、桃園航空城加盟店黃雪源、北投奇岩捷運加盟店葉淑珠。

其中，全國冠軍林以幀的奮鬥故事更顯傳奇性，去年業績2,174萬元。國小畢業的她入行僅5年時間，在進入房仲業之前，還曾做過美容美髮、賣檳榔等工作。

林以幀表示，非常感謝當時的老闆並不在乎她僅有國小畢業，看重她的能力。因此，只要接到客戶的委託，她會花時間徹底了解客戶的需求，幫客戶量身搜尋、篩選最適合的物件，力求每一次的服務周到。